Lösemili Çocuklar Haftası\'nda Farkındalık Konvoyu

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Başkentte, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası kapsamında, lösemili çocukların tedavilerine yönelik farkındalık oluşturmak amacıyla klasik otomobillerle konvoy düzenlendi.

LÖSEV'den yapılan açıklamaya göre, farkındalık haftası, Türkiye'nin dört bir yanında gerçekleştirilen kortej, konvoylar ve şenliklerle başladı.

Ankara'da da lösemi ve kanser ile mücadele eden çocuklar, aileleri, iyileşmiş gençler ve gönüllülerin katılımı ile kortej gerçekleştirildi.

"Farkındalık konvoyu", CSO Ada Ankara Yerleşkesi'nin önünden başlayarak, eski Meclis, Ankara Spor Salonu, Bahçeli 7 güzergahını takip ederek Anıtpark'ta son buldu.

Açıklamada ayrıca lösemiye dikkat çekmek ve lösemili çocuklara destek olmak için 7 Kasım'da "Lösemi Olmak İstemiyoruz" sloganıyla tüm Türkiye'de turuncu kıyafetler giyilmesi, aksesuar takılması, okul ve kurumlarda turuncu köşeler oluşturulması çağrısı yapıldı.