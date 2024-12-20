LÖSEV'den Et Desteği - Son Dakika
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LÖSEV'den Et Desteği

LÖSEV, 'Mutlu Et Projesi' ile lösemi ve kanser hastalarına et ürünleri ulaştırıyor.

20.12.2024 21:17
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Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) tarafından, "Mutlu Et Projesi" kapsamında lösemi ve kanser hastalarına et ve et ürünleri ulaştırıldı.

LÖSEV'den yapılan açıklamada, Kurban Bayramı'nda yapılan vekaleten kurban bağışları sayesinde 81 ilde yıl boyunca kanser hastalarına ve ihtiyaç sahibi ailelerine et desteği sağlandığı belirtildi.

LÖSEV'in 95 binden fazla kayıtlı hasta ve ailesine destek verdiği aktarılan açıklamada, "Bu ailelerin yüzde 87'si asgari ücret veya altında gelire sahip ve özellikle kırmızı et gibi temel gıdaları almakta zorlanıyorlar. Vakıf, vekaleten kurban bağışları ve yıl boyunca yapılan adak bağışları sayesinde sadece çocuklara değil, yetişkin kanser hastalarına da destek sağlamaya kararlı." ifadesine yer verildi.

LÖSEV'in desteklerinden yararlanmak isteyenlerin vakfın resmi internet sitesi olan "www.losev.org.tr" adresi ya da "0362 999 16 04" numaralı telefondan bilgi alabilecekleri anlatılan açıklamada, gönüllü ya da bağışçı olmak isteyenlerin de bu platformlar aracılığıyla LÖSEV'in mücadelesine katkı sunabilecekleri vurgulandı.

Açıklamada, Samsun'daki yardım dağıtımında LÖSEV'e kayıtlı hasta ve ailelerine et desteği sağlandığı, hastaların hijyenik koşullarda vakumlu ambalajlarla ya da LÖSEV Et Kart aracılığıyla marketlerden et ürünlerine ulaşabildiği ifade edildi.

Kaynak: AA

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