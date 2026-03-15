LÖSEV'den İftar Programı - Son Dakika
LÖSEV'den İftar Programı

15.03.2026 20:10
İzmir'de LÖSEV, lösemili çocuklar ve aileleri için iftar programı düzenledi.

İzmir'de Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) tarafından iftar programı düzenlendi.

Vakıftan yapılan açıklamaya göre, bir otelde düzenlen programda lösemili hastalar ve aileleri bir araya geldi.

LÖSEV İl Koordinatörü Ebru Alkan, programda yaptığı konuşmada vakfın yardımlaşma ve dayanışma ruhunu her geçen gün artırdığını belirtti.

Birlikte, sevgi ve dayanışmayla her zorluğun üstesinden gelebileceklerini kaydeden Alkan, "Birbirimize güç vermek ve moral sağlamak için buradayız. Ramazanı birlikte bir aile olarak paylaşmaktan da oldukça mutluyuz." ifadelerini kullandı.

Programda şarkılar söylendi, palyaço gösteri sundu.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel LÖSEV'den İftar Programı - Son Dakika

SON DAKİKA: LÖSEV'den İftar Programı - Son Dakika
