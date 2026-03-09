LÖSEV'den Kadınlar Günü Paneli - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

LÖSEV'den Kadınlar Günü Paneli

LÖSEV\'den Kadınlar Günü Paneli
09.03.2026 16:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

LÖSEV, Kadınlar Günü'nde 'Güçlü Kadınlar, Güçlü Çocuklar' paneli düzenledi.

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Samsun Ofisi tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında "Güçlü Kadınlar, Güçlü Çocuklar, Umut Dolu Yarınlar" başlıklı panel düzenlendi.

Samsun İl Karantina Müdürlüğü Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen panelde, kadınların toplumdaki gücü, çocukların geleceğine etkisi ve farkındalık çalışmaları ele alındı. Panele akademisyenler, LÖSEV gönüllüleri, iyileşmiş hastalar ve aileleri katıldı. Program kapsamında katılımcılara mor fular ve mor yaka kurdelesi dağıtıldı.

LÖSEV Sosyal Hizmetler Sorumlusu Ayşenur Kurnaz, panelin amacının Kadınlar Günü'nün tarihini ve önemini LÖSEV ailesiyle paylaşmak olduğunu belirtti. Kurnaz, "Bugün burada LÖSEV olarak Güçlü Kadınlar, Güçlü Çocuklar, Umut Dolu Yarınlar konulu bir panel gerçekleştireceğiz. Bu panelde bizlere üniversiteden öğretim görevlimiz ve Baro Başkan Yardımcımız eşlik edecek. Buradaki amacımız Kadınlar Günü'nün tarihini iyileşmiş kadın hastalarımıza, iyileşmiş yetişkin erkek hastalarımıza ve annelerimize, babalarımıza anlatmak. Kadınlar Günü'nün tarihini, önemini, neyi amaçladığını onlara anlatmayı hedefliyoruz. LÖSEV olarak umudumuz kadın dayanışması diyor ve Kadınlar Günü'nün önemini vurguluyoruz." dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü Psikiyatri Hemşireliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oya Sevcan Orak, kadın sağlığında mindfulness yani bilinçli farkındalık konusuna değindi.

Kadınların yaşamın farklı dönemlerinde zorlayıcı deneyimler yaşayabildiğini belirten Orak, "Kadınlarımızla birlikte, yaşamın farklı dönemlerinde zorluklar yaşamış, hem kendileri hem de çocuklarıyla ilgili bazı deneyimleri, zorlayıcı olan deneyimleri geçirmiş olan bireylerle bir araya geleceğiz. Hayatın farklı dönemlerinde farklı zorlayıcı dönemlerin içinden geçerken kendi oksijen maskemizi nasıl takabiliriz? Ruh sağlığımızı daha iyiye nasıl götürebiliriz? Bunun üzerine konuşacağız. Bunu da mindfulness temelli uygulamalar üzerinden, günlük yaşamda pratikler üzerinden ve Mindfulness tutumları üzerinden gerçekleştireceğiz." diye konuştu.

Samsun Barosu Başkan Yardımcısı Merve Çiftçi Davran ise konuşmasında kadın hakları ve kadının toplumdaki yeri üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Etkinlikte ayrıca lösemi tedavisi sürecinde çocuklarına destek olan anne Feriha Yiğit de söz alarak yaşadığı deneyimleri katılımcılarla paylaştı.

Panel, katılımcıların sorularının yanıtlanmasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

Kadınlar Günü, Etkinlikler, 8 Mart, Samsun, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel LÖSEV'den Kadınlar Günü Paneli - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Başakşehir’de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı Başakşehir'de çocuğu darbeden şüpheli yakalandı
Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor İstanbul ve Ankara’ya direkt bağlantı Bir büyükşehire daha hızlı tren geliyor! İstanbul ve Ankara'ya direkt bağlantı
Görüntüleri paylaştılar BAE İran İHA’sı böyle düşürmüş Görüntüleri paylaştılar! BAE İran İHA'sı böyle düşürmüş
Ukrayna Orta Doğu’ya İran’a karşı dron uzmanları gönderiyor Ukrayna Orta Doğu'ya İran'a karşı dron uzmanları gönderiyor
Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu Uyarıları dinlemeyen yolcu uçaktan kovuldu
ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad’ı bombaladı ABD ve İsrail savaş uçakları Hürremabad'ı bombaladı

16:37
Liverpool’da deprem Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
Liverpool'da deprem! Alisson Becker, Galatasaray maçında yok
15:57
Gaziantep’te düşürülen füze öncesi ABD’nin uyarısı kafa karıştırdı
Gaziantep'te düşürülen füze öncesi ABD'nin uyarısı kafa karıştırdı
15:46
“Kabe’de hacılar“ ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin’e soruldu
"Kabe'de hacılar" ilahisi ile dans eden öğrenci Bakan Tekin'e soruldu
15:28
Füze düşmesi sonrası Türkiye’den İran’a sert tepki
Füze düşmesi sonrası Türkiye'den İran'a sert tepki
14:57
İran’dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep’te boş arazilere düştü
İran'dan atılan füze imha edildi, parçaları Gaziantep'te boş arazilere düştü
14:23
Galatasaray’a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Galatasaray'a ağzına geleni sayan taraftarın akıbeti belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2026 16:43:08. #.0.4#
SON DAKİKA: LÖSEV'den Kadınlar Günü Paneli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.