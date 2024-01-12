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LÖSEV Ergene'de Kansere Dur De Etkinliği Düzenledi - Son Dakika
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LÖSEV Ergene'de Kansere Dur De Etkinliği Düzenledi

Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV), Ergene ilçesinde 'Kansere dur de' etkinliği düzenledi. Etkinlikte, LÖSEV'in kanserle mücadele ettiği vurgulandı ve Ergene Havzasındaki kirliliğe dikkat çekildi. LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, kanserojenlerle daha aktif mücadele edeceklerini ve Ergene Nehri'nin temizlenene kadar bölgede olacaklarını belirtti.

LÖSEV Ergene\'de Kansere Dur De Etkinliği Düzenledi
12.01.2024 - 14:07,  Güncelleme: 14:10
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Lösemili Çocuklar Vakfı (LÖSEV) Ergene ilçesinde "Kansere dur de" etkinliği düzenledi.

LÖSEV Sosyal Hizmetler Genel Koordinatörü Jülide Arifoğlu, Sağlık Mahallesi'ndeki Çorlu Deresi Köprüsü üzerinde düzenlenen etkinlikte, LÖSEV'in yıllardır kanserle mücadele ettiğini belirtti.

Ergene Havzasındaki kirliliğe dikkat çekmek için bir arada olduklarını anlatan Arifoğlu, "Burası tarım arazisi ama, yıllardır burada kirlilikle mücadele ediliyor. Bu toprakların kanser taşıyor olması, hepimiz için çok üzücü bir durum. Daha fazla geç kalmadan bir araya gelmeli ve önlem almalıyız."dedi.

LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver ise, Ergene'de kanser hastası çocuklar, gençler ve gönüllüler ile buluştuklarını söyledi.

Yaklaşık 25 yıldır kanserle mücadele ettiklerini belirten Ünver, "Bu yıl kanserojenlerle daha aktif mücadele edeceğiz. Buradaki zehirli atıklar son bulana kadar Ergene Nehri temizlenene kadar burada olacağız."dedi.

Etkinliğe, Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ve yardımcıları katıldı.

Kaynak: AA
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