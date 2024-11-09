LÖSEV Haftası Kadıköy'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika
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LÖSEV Haftası Kadıköy'de Coşkuyla Kutlandı

LÖSEV Haftası Kadıköy\'de Coşkuyla Kutlandı

LÖSEV, 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası’nı Kadıköy'de eğlenceli bir şenlikle kutladı.

09.11.2024 16:17
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Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV) 2-8 Kasım Lösemili Çocuklar Haftası'nı düzenlediği şenlikle kutladı.

Kadıköy'deki Özgürlük Parkı'nda gerçekleşen LÖSEV Şenliği kapsamında çocuklar için yüz boyamadan balon katlamaya kadar çeşitli aktivite noktaları kuruldu.

Müzik, halk oyunu performansları ve samba perküsyon grubu eşliğinde gönüllerince eğlenen çocuklara, masal kahramanı kostümlü gönüllü animatörler ve palyaçolar da eşlik etti.

Etkinliğin açılışında konuşan LÖSEV İstanbul Anadolu Bölge İl Koordinatörü Ayşe Ertuğrul, vakfın 26. yılını kutlamanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

Lösemili çocukların mücadelesine destek olmak, umutlarını büyütmek ve hayatlarına dokunmak için büyük bir sevgi ve özveriyle çalışmaya devam ettiklerini belirten Ertuğrul, "Bu özel haftamız, lösemi ile savaşan cesur çocuklarımızın gücünü ve direncini kutlamak, onlara olan desteğimizi göstermek ve toplumsal farkındalığı arttırmak için bir araya gelmemize vesile oluyor. Onların bu zorlu yolculuklarında cesaretleri sadece sağlık mücadelesinden ibaret değil, aynı zamanda umut, sevgi ve dayanışmanın hikayesidir. LÖSEV'in 26 yıllık yolculuğu boyunca birlikte başardığımız her şey gönüllülerimiz, destekçilerimiz ve siz değerli konuklarımızın katkılarıyla mümkün olmuştur." ifadelerini kullandı.

Ertuğrul, şenlikle lösemili çocukların hem moral ve motivasyonlarını artırmayı hem de toplumu lösemi konusunda bilinçlendirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kadıköy Belediye Başkanı Mesut Kösedağı ise LÖSEV'in herkesin bildiği, başarılarından gurur duyduğu bir kurum olduğunu dile getirdi.

LÖSEV'in 26 yıllık geçmişine vurgu yapan Kösedağı, "Bu süreçte lösemiye yakalanan çocuklarımızın yüzde 94'lük bir hastalıktan kurtulma derecesiyle bu işi başarmış bir vakıf. Yani 100 çocuğumuzdan 94'ü yakalandığı bu hastalıktan sağlığına kavuşuyor. Hedefimiz bunu tabii ki yüzde 100'e çıkarmak." dedi.

Kösedağı, LÖSEV'in farkındalık geliştirmek adına her yıl düzenlediği etkinliklere bu yıl Kadıköy Belediyesinin ev sahipliği yaptığını sözlerine ekledi.

Şenliğe LÖSEV gönüllüleri, lösemili çocuklar ve aileleri başta olmak üzere pek çok vatandaş katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel LÖSEV Haftası Kadıköy'de Coşkuyla Kutlandı - Son Dakika

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