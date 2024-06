LÖSEV, kanserle mücadele eden ailelere et desteği sağlıyor

Güncel

(ANKARA)- LÖSEV'in kanser ile mücadele eden aileleri 12 ay boyunca kırmızı et ve et ürünleri ile desteklediği Mutlu Et Projesi bu yıl da devam etti. Proje kapsamında Ankaralı ailelere et ve et ürünleri ulaştırıldı.

LÖSEV'in Kurban Bayramı'nda yapılan vekaleten kurban bağışları ile 81 ilde, yıl boyunca hastalara ve onların ihtiyaç sahibi ailelerine yaptığı et ve et ürünleri desteği bu yıl da devam etti.

"LÖSEV sayesinde ne salgın, ne yoksulluk ne de hastalık belimizi bükmedi"

LÖSEV'in et desteğinden her yıl on binlerce hasta ve ailesi faydalanıyor. Hastalar vakumlu ambalajlarda taze et olarak ya da LÖSEV Et Kart ile büyük marketlerden, hijyenik koşullarda, kaliteli et ve et ürünlerine ulaşabiliyor. Ankara'da yapılan et ve et ürünleri yardımında LÖSEV'e kayıtlı hasta ve ailelerine de et ve et ürünleri sunuldu.

Hasta ve aileleri "LÖSEV sayesinde ne salgın, ne yoksulluk ne de hastalık belimizi bükemedi. Sofraya ne koyacağım diye hiç düşünmedim. LÖSEV'e bağış yapan hayırseverlere biz de hayır dualarımızı sunuyoruz, Allah bağışlarını kabul etsin, Allah razı olsun" dedi.

Çocuk-Yetişkin Tüm Hastalara destek

LÖSEV'e kayıtlı 80 binden fazla hasta ailelerin yüzde 87'si asgari ücret veya altında gelire sahip. Kanser hastası yetişkinlerde de ekonomik yoksulluk çok kritik seviyede. Lösev, Kurban Bayramı döneminde aldığı vekaleten kurban bağışları ve yıl içinde yapılan adak bağışlarını hem çocuk hem yetişkin tüm kayıtlı hastalarına ulaştırmayı sürdürüyor.

LÖSEV'in desteğinden yararlanmak isteyenler www.losev.org.tr adresinden ya da 0312 447 06 60 arayarak LÖSEV 'e ulaşabiliyor ve tüm imkanlardan yararlanabiliyor.