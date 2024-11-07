LÖSEV Sevgi Treni Çocukları Kayseri'ye Götürüyor

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Lösemili çocuklara moral ve destek sağlamak için LÖSEV tarafından düzenlenen "LÖSEV Sevgi Treni" 40 çocuğu Ankara'dan Kayseri'ye götürmek üzere yola çıktı.

Lösemi tedavisi devam eden ve hastalığı atlatmış çocuklardan oluşan grup, Ankara Tren Garı'ndan, aileleri ve gönüllüler tarafından uğurlandı.

Uğurlamada LÖSEV'in bando takımı gösteri sundu, çocuklar müzik eşliğinde palyaçolarla dans etti.

Yolculuk boyunca çocukların keyifli vakit geçirmesi için de çeşitli oyun ve etkinlikler düzenlenecek.

Çocuklar, Kayseri'ye vardıklarında kendileri için organize edilen etkinliklere katılacak.???????