Louisiana'da devlet okullarında On Emir posterleri zorunlu hale getirildi - Son Dakika
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Louisiana'da devlet okullarında On Emir posterleri zorunlu hale getirildi

Louisiana eyaletindeki devlet okullarında On Emir'in yazılı olduğu posterlerin sınıflara asılmasını zorunlu kılan yasa kabul edildi. Posterlerin 2025'e kadar asılması beklenirken, bazı kuruluşlar bu yasanın çocukların eşit eğitim hakkını engellediğini ve farklı inançlardan öğrencilerin güvende hissetmemesine yol açacağını belirterek dava açacaklarını bildirdi.

20.06.2024 13:03
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BATON ABD'nin Louisiana eyaletindeki devlet okullarında sınıflara On Emir'in yazılı olduğu posterlerin asılmasını zorunlu kılan yasa kabul edildi.

Louisiana Valisi Jeff Landry, On Emir'in kolayca okunacak kadar büyük yazılarla devlet okullarındaki tüm sınıflara asılmasını gerektiren yasayı imzaladı.

On Emir'in "neredeyse 300 yıl boyunca ABD'de kamu eğitiminin önemli bir parçası olduğunu anlatan dört paragraflık bağlama uygun açıklamalarla" eşleştirilecek posterlerin 2025'e kadar sınıflara asılması bekleniyor.

Yasaya göre, posterlerin masrafı eyalet fonu yerine bağışlar aracılığıyla karşılanacak.

Öte yandan, aralarında Amerikan Sivil Özgürlükler Birliğinin (ACLU) yer aldığı bazı kuruluşların ortak açıklamasında, bu yasanın çocukların eşit eğitim almasının önüne geçtiği ve farklı inançlardan öğrencilerin okullarda güvende hissetmemesine yol açacağı ifade edildi.

Açıklamada, bu karara karşı dava açılacağı bildirildi.

On Emir, Hz. Musa'ya Sina Dağı'nda verilen ilk ilahi emirler olarak biliniyor.

Kaynak: AA

Louisiana, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Louisiana'da devlet okullarında On Emir posterleri zorunlu hale getirildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Louisiana'da devlet okullarında On Emir posterleri zorunlu hale getirildi - Son Dakika
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