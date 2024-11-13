Louisville'de Fabrika Patlaması: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Louisville'de Fabrika Patlaması: 2 İşçi Hayatını Kaybetti

Kentucky'deki Givaudan Sense Colour fabrikasında meydana gelen patlamada 2 işçi yaşamını yitirdi.

13.11.2024 15:47
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ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi yaşamını yitirdi.

Louisville'de yiyecek ve içecekler için renklendirici üreten Givaudan Sense Colour isimli şirketin fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple patlama meydana geldi.

Binanın kısmi olarak çökmesine sebep olan patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.

Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg, fabrika çevresindeki evlerin de zarar gördüğü patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Louisville'de Fabrika Patlaması: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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