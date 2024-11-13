ABD'nin Kentucky eyaletinin Louisville kentindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 2 işçi yaşamını yitirdi.
Louisville'de yiyecek ve içecekler için renklendirici üreten Givaudan Sense Colour isimli şirketin fabrikasında henüz belirlenemeyen sebeple patlama meydana geldi.
Binanın kısmi olarak çökmesine sebep olan patlamada 2 işçi hayatını kaybetti.
Louisville Belediye Başkanı Craig Greenberg, fabrika çevresindeki evlerin de zarar gördüğü patlamaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.
Son Dakika › Güncel › Louisville'de Fabrika Patlaması: 2 İşçi Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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