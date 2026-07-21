Louvre Müzesi Apollo Galerisi Yeniden Açılıyor - Son Dakika
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Louvre Müzesi Apollo Galerisi Yeniden Açılıyor

21.07.2026 11:55
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Fransa'da çalınan mücevherlerin ardından Louvre'un Apollo Galerisi yarın halka açılacak.

Fransa'da geçen yıl tarihi eser değerinde mücevherlerin çalındığı Louvre Müzesi'ndeki Apollo Galerisi'nin soygunun ardından ilk kez ziyarete açılacağı bildirildi.

BFMTV'nin konuya yakın kaynaklara dayandırdığı habere göre, Ekim 2025'te hırsızların vitrinlerini kırarak mücevherleri çaldığı Louvre Müzesi'nin Apollo Galerisi yarın kapılarını halka açacak.

Ancak galerideki vitrinler kaldırılacak ve daha önce teşhir edilen mücevherler sergilenmeyecek.

Louvre Müzesi Müdürü Christophe Leribault, Parisien gazetesine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, galeride daha önce sergilenen değerli koleksiyon ve parçaların soygun sonrası müzeden kaldırıldığını belirtti.

Tarihi eserler çalınmıştı

Yaklaşık 35 bin eserin sergilendiği dünyaca ünlü Louvre Müzesi 19 Ekim 2025'te soyulmuştu.

Soygunda Kraliyet mücevherlerinin sergilendiği, Apollo Galerisi olarak adlandırılan bölümden "paha biçilemez" değerde 9 eser çalınmış, hırsızların kaçarken düşürdüğü değerlendirilen 3. Napolyon'un eşi İmparatoriçe Eugenie'ye ait taç ise daha sonra hasarlı halde müzenin dışında bulunmuştu. Tarihi değere sahip 8 mücevherle kaçan 4 hırsızın yaptığı soygun 7 dakika sürmüştü.

Louvre Müzesi'ndeki tarihi eserleri çalan kişiler soygundan yaklaşık iki hafta sonra sırayla yakalanırken, tarihi eserler bulunamamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Louvre Müzesi Apollo Galerisi Yeniden Açılıyor - Son Dakika

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