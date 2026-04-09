Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'a Uluslararası Yardım Çağrısı

09.04.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sosyalist Enternasyonal, Lübnan'daki insani krize dikkat çekerek uluslararası desteğin önemini vurguladı.

(ANKARA) -Sosyalist Enternasyonal'dan yapılan açıklamada, İran savaşının gölgesinde ağır bir insani kriz yaşayan Lübnan için uluslararası topluma "sessiz kalmama" çağrısında bulunuldu. Açıklamada, Lübnan'da köylerin tamamen haritadan silindiği, köprülerin yıkılmasıyla birçok bölgenin birbirinden izole hale geldiği belirtildi.

Sosyalist Enternasyonal tarafından yapılan açıklamada, mevcut koşullarda insani yardımın "hayati önemde" olduğu belirtilirken, BM Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) dahil insani yardım çalışanları, barış gücü askerleri ve kurumların desteklenmesi ve korunması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Dünya, İran ile yaşanan savaşı nefesini tutarak takip ederken ve mevcut ateşkesin diplomatik bir çözüme yol açmasını umut ederken, Lübnan ciddi bir felaket yaşamaktadır ve sessiz kalmamalıyız. Lübnan hükümetinin önemli çabaları ve savaştan etkilenen sivil halkın çektiği acılarla dayanışma göstermek yeterli değildir. Yıllar boyunca Hizbullah'ın yol açtığı zarar ile İsrail Ordusu'nun süregelen ve tırmanan saldırıları arasında, zengin bir kültürel geleneğe ve karmaşık bir toplumsal yapıya sahip bir ülke yok edilmektedir."

Son tırmanışın 2 Mart 2026'da başlamasından bu yana, aralarında 350 bin çocuğun da bulunduğu 1,2 milyondan fazla insan evlerini terk etmek zorunda kalmış, iç göç oranı yüzde ikiden yüzde 22,6'ya yükselmiştir. Tüm köyler haritadan silinmiş, köprülerin yıkılması toplulukların bağlantısını keserek onları izole etmiştir. Lübnan halihazırda 1,5 milyon Suriyeli ve 23 bin Filistinli mülteciye ev sahipliği yapmaktadır, bu, dünyadaki en yüksek kişi başına düşen mülteci oranıdır.

Mevcut durumda insani yardım hayati öneme sahiptir ve Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) üyeleri de dahil olmak üzere kuruluşlar, barış gücü ve insani yardım personeli desteklenmeli ve korunmalıdır. Bu koşullar altında, tüm taraflara gerilimi düşürme ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 1701 (2006) sayılı kararı çerçevesinde ateşkes anlaşmasına geri dönme çağrısında bulunuyoruz. Lübnan'ın toprak bütünlüğüne saygı gösterilmeli ve İsrail, Lübnan topraklarında herhangi bir kara operasyonundan kaçınmalıdır. Egemenlik, devletin güç kullanımı üzerindeki tekeli de dahil olmak üzere tüm Lübnan topraklarında yeniden tesis edilmelidir. Lübnan güvenlik güçleri, ülkenin egemenliğinin tek meşru garantörleri haline gelmelidir. Bunlar, bağımsız, barışçıl ve istikrarlı bir Lübnan'ın temel dayanaklarıdır."

Kaynak: ANKA

Savaş ve Çatışma, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrailli Bakan’dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var İsrailli Bakan'dan ateşkesin ilk gününde suikast tehdidi: Sırada o var
100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma 100 bin lira ceza yiyen korsan taksiciden pes dedirten savunma
Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı Göztepeli taraftar, Galatasaray maçı öncesi aracının arkasına astığı pankartla olay çıkardı
Bakan Yumaklı’nın “Örnek üretici“ dediği çiftçi video çekip yardım istedi Bakan Yumaklı'nın "Örnek üretici" dediği çiftçi video çekip yardım istedi
Esra Erol’da şok sözler Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret Esra Erol’da şok sözler! Yusuf Çapar’dan eşi Derya Çapar’a ağır hakaret
Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var Bakan Gürlek: Çocuklara verilen cezaların yetersiz olduğu algısı var

13:47
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti’ye geçti Başkanvekili Şahin Biba oldu
Bursa Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti! Başkanvekili Şahin Biba oldu
13:30
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
Şarkıcı Yusuf Güney gözaltına alındı
12:46
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
Bebeği aldırmadığı için yasak aşkını öldüren muhtar, sorguda her şeyi anlattı
12:23
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı İran’dan ABD’ye gözdağı
Ateşkes pamuk ipliğine bağlı! İran'dan ABD'ye gözdağı
11:29
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
Bursa Büyükşehir Belediyesi başkan vekili seçimi öncesinde gerginlik
11:11
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan ’ara seçim’ çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan 'ara seçim' çıkışı: Kararı TBMM Genel Kurulu verecektir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 14:20:14. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.