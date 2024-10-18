Lübnan'a Yoğun İsrail Bombardımanı

Güncel

Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) Sözcüsü Andrea Tenenti, İsrail'in havadan ve karadan saldırdığı Lübnan'da son günlerde hava sahası üzerindeki yoğun bombardıman ve güçlü hava saldırılarının yanı sıra hava sahası ihlallerinin sayısında da artış olduğunu bildirdi.

Tenenti, BM Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

İsrail'in havadan ve karadan saldırdığı Lübnan'da 800 bin kişinin ülke içinde yerinden edildiğini kaydeden Tenenti, son günlerde Lübnan hava sahası üzerindeki yoğun bombardıman ve güçlü hava saldırılarının yanı sıra hava sahası ihlallerinin sayısının da arttığını bildirdi.

Tenenti, özellikle UNIFIL'nin faaliyet gösterdiği Lübnan'ın güneyinde bombardımanda önemli bir artış olduğunu kaydederek, İsrail ordusunun, Mavi Hat yakınlarındaki Lübnan topraklarına gerçekleştirdiği saldırıların bu bölgelerdeki durumu daha da kötüleştirdiğini söyledi.

İsrail saldırılarının Lübnan'ın egemenliği ve BM Güvenlik Konseyi'nin 1701 sayılı kararının ihlali anlamına geldiğini vurgulayan Tenenti, sahada yaşanan çatışmalarla ilgili taraflarla iletişim kurmaya devam ettiklerini belirtti.

Tenenti, İsrail ordusunun defalarca UNIFIL mevzilerini hedef aldığını ve bu durumun UNIFIL personellerinin hayatını tehlikeye attığını söyledi.

Saldırılar nedeniyle Lübnan halkının acı çekmeye devam ettiğini kaydeden Tenenti, BM ve diğer yardım kuruluşlarının Lübnan'ın güneyindeki insanlara yardım ulaştırmaları için perde gerisinde yoğun bir çalışma yürüttüklerinin altını çizdi.

Tenenti, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve ordusunun Mavi Hat'ta yakın pozisyonlardan ayrılmalarını istediğini hatırlatarak, "UNIFIL'e katkı sağlayan tüm ülkelerin oy birliğiyle burada kalma kararı var. Burada konuşlandırıldık çünkü BM Güvenlik Konseyi bizim burada olmamızı istiyor. Şu anda burada neler olduğunu izleyebilmek ve Güvenlik Konseyi ile uluslararası topluma raporlayabilmek çok önemli." dedi.

UNIFIL'in rolü şu anda her zamankinden daha önemli olduğunun altını çizen Tenenti, "Burada olmamız gerekiyor. Bu bölgeye istikrar ve barışı geri getirmeye çalışmamız gerekiyor." dedi.