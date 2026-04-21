Lübnan Başbakanı: Diplomasi ile Çözüm

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkesinin istemediği bir savaşın içinde olduğunu, mevcut krizin ancak diplomasi yoluyla çözülebileceğini belirterek, devletin silah üzerindeki tek yetkili otorite olması ilkesine bağlı olduklarını vurguladı.

Selam, Lüksemburg'da düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Dışişleri Konseyi'nde konuştu.

"Lübnan'ın istemediği bir savaşın içinde olduğunu" ifade eden Selam, çözümün egemenliğin korunması ve toprak bütünlüğünün sağlanmasıyla mümkün olacağını söyledi.

Hükümetin bu çerçevede ABD arabuluculuğunda İsrail ile Washington'da "doğrudan hazırlık görüşmelerine" başladığını aktaran Selam, diplomasi seçeneğinin "zayıflık değil, ulusal sorumluluğun gereği" olduğunu dile getirdi.

Selam, bu süreçte önceliklerinin İsrail'in devam eden işgalinin sona erdirilmesi, esirlerin serbest bırakılması ve yerinden edilenlerin geri dönüşünün sağlanması olduğunu ifade etti.

"Silah tek elde olmalı"

Selam, Lübnan'da silahların devlet tekelinde toplanması konusunda kararlı olduklarını belirtti.

Bu kapsamda Beyrut'un "silahsız bölge" ilan edilmesine yönelik planın uygulanmaya başlandığını aktaran Selam, Hizbullah'ın askeri faaliyetlerinin yasaklandığını kaydetti.

Selam ayrıca, Lübnan ordusuna silahın tamamen devlet kontrolüne alınması için hazırlanan planın uygulanması talimatının verildiğini, planın ilk aşamasının Litani Nehri'nin güneyinde, İsrail işgali altındaki bölgeler hariç olmak üzere hayata geçirildiğini söyledi.

İsrail saldırıları nedeniyle yaklaşık 40 bin konutun hasar gördüğünü ya da yıkıldı

Selam, Lübnan'ın ciddi insani ve ekonomik krizle karşı karşıya olduğunu belirterek, nüfusun yüzde 40'ından fazlasının yoksulluk sınırının altında yaşadığını ifade etti.

Bir aydan kısa sürede 1 milyondan fazla kişinin yerinden edildiğini aktaran Selam, yaklaşık 40 bin konutun hasar gördüğünü ya da yıkıldığını, Dünya Bankasının İsrail saldırılarının yol açtığı hasarı en az 1,4 milyar dolar olarak hesapladığını bildirdi.

Selam, AB'ye insani krizin hafifletilmesi, ordu ve güvenlik güçlerinin desteklenmesi ile toparlanma ve yeniden inşa sürecine katkı sağlanması için çağrıda bulundu.