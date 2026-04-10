Lübnan Başbakanı'ndan Ateşkes Çağrısı

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İsrail'in Nebatiye kentine düzenlediği şiddetli saldırılarda hayatını kaybedenler başsağlığı dileğinde bulunarak, Lübnan'ı ve güney bölgelerindeki halkı koruyacak ateşkesin gerekliliğini vurguladı.

Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından, Nebatiye'de İsrail saldırılarında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Selam, İsrail'in Nebatiye kentinde hükümet binası, çevresi ve kentin çarşısını da hedef alan saldırılarda hayatını kaybeden siviller ve güvenlik mensupları adına Nebatiye halkına başsağlığı dileğinde bulundu.

Ateşkesin gerekliliğine vurgu yapan Selam, Lübnan'ı ve güney bölgelerindeki halkı koruyacak ateşkesin sağlanması için kararlı olduklarını belirtti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye kentine şiddetli hava saldırıları düzenlemişti.

Kentin merkezini de hedef alan saldırılarda Nebatiye hükümet binası çevresinde bulunan devlet güvenlik ofisi de vurulmuştu.

İsrail saldırısında 8 güvenlik gücü hayatını kaybetmişti.

Saldırılar nedeniyle Nebatiye'de geniş çaplı yıkım meydana gelmişti.

Bu arada Lübnan ile İsrail arasında doğrudan müzakerelerin yakın zamanda başlaması bekleniyor.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Lübnan ile mümkün olan en kısa sürede doğrudan müzakerelere başlanması talimatını verdiğini açıklamıştı.

Müzakerelerin ABD'de yapılacağı açıklanmıştı.