Lübnan Başbakanı'ndan Mezhepsel Eşitsizlik Uyarısı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan Başbakanı'ndan Mezhepsel Eşitsizlik Uyarısı

20.02.2026 18:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başbakan Selam, mezhepsel güç paylaşımının eşitliği zayıflattığını vurguladı ve değişim çağrısında bulundu.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkede uygulanan mezhepsel güç paylaşımı sisteminin vatandaşlık ilkesini zayıflattığını, siyasi ve idari haklarda eşitsizliklere yol açtığını belirtti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Selam, Beyrut'taki Ulusal Kütüphane'de düzenlenen "Vatandaşlık, Devlet Egemenliği ve Gelecek Beklentileri" başlıklı konferansta yaptığı konuşmada, kamu görevlerine atamalarda eşitlik ve liyakatin güvence altına alınması için anayasanın eksiksiz uygulanması çağrısında bulundu.

Lübnan Anayasası'nın vatandaşlar arasında hak ve yükümlülüklerde tam eşitlik öngördüğünü dile getiren Selam, bu eşitliğin ceza ve medeni hukuk alanında büyük ölçüde sağlandığını, ancak kişisel "statü hukuku" ile siyasi ve idari uygulamalarda zedelendiğini ifade etti.

Selam, siyasi ve idari görevlerin mezhepsel aidiyete göre dağıtılmasının anayasal eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirterek, üst düzey pozisyonların "büyük mezhepler" ile sınırlandığını, "küçük mezheplerin" ise kamu sektörüne erişimde ciddi engellerle karşılaştığını kaydetti.

Anayasa'nın 95. maddesinin uygulanmasının amacından saptığını dile getiren Selam, mezhepsel temsilin yalnızca birinci kategori kadrolarla sınırlı kalması gerekirken kamu sektörünün geniş kesimlerine yayıldığını, bunun da liyakat ve yetkinlik ölçütlerinde gerilemeye ve "kayırmacılık ile siyasi himayenin yaygınlaşmasına" yol açtığını söyledi.

Selam, bu sistemin yalnızca vatandaşlık kavramına zarar vermediğini, aynı zamanda kamu yönetiminin etkinliğini ve vatandaşlara sunulan hizmetlerin kalitesini de olumsuz etkilediğini ifade ederek, devletin meşruiyetini ve istikrarını güçlendirmek için mezhepsel hassasiyetler ile bireysel liyakati dengeli ve yaratıcı biçimde bir araya getiren bir modele ihtiyaç olduğunu savundu.

Mezhepsel temsili sınırlandıracak bir senatonun kurulması, temsilciler meclisinin (parlamento) mezhepsel kotalardan arındırılması ve 95. maddenin tam olarak uygulanması çağrısında bulunan Selam, böylece vatandaşlık ve yetkinliğe dayalı ulusal katılımın sağlanabileceğini belirtti.

Selam, "Lübnan'daki vatandaşlık krizi, bireyin mezhepsel aidiyetine bakılmaksızın haklarının siyasi düzeyde tam olarak tanınmamasından kaynaklanmaktadır." diyerek, "adil ve güçlü" bir devlet inşası için bu sorunun ele alınması gerektiğini vurguladı.

Lübnan'da 1975'te başlayan iç savaşı sona erdirmek amacıyla 1989'da Suudi Arabistan'ın Taif kentinde imzalanan Taif Anlaşması, siyasi yetkilerin yeniden dağıtılmasını ve devlet otoritesinin ülke geneline yayılmasını öngörüyordu.

Anlaşma kapsamında iktidar pozisyonları Hristiyanlar ile Müslümanlar arasında paylaştırılmış, bazı cumhurbaşkanlığı yetkileri ise kabine ve parlamentoya devredilmişti.

Kaynak: AA

Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Başbakanı'ndan Mezhepsel Eşitsizlik Uyarısı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eski Zimbabve lideri Mugabe’nin oğlu Güney Afrika’da bahçıvan vurdu Eski Zimbabve lideri Mugabe'nin oğlu Güney Afrika'da bahçıvan vurdu
Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber Köprüden çaya düşen çocuktan acı haber
Galatasaray hezimeti sonrası Juventus’tan Kenan Yıldız için flaş karar Galatasaray hezimeti sonrası Juventus'tan Kenan Yıldız için flaş karar
Giresun Belediye Başkanı Köse anjiyo oldu Giresun Belediye Başkanı Köse anjiyo oldu
Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı Midesinde sertlik fark etti, hastanede karnından iki bebek büyüklüğünde tümör çıkarıldı
Galatasaray’dan savunmaya büyük sürpriz Galatasaray'dan savunmaya büyük sürpriz

19:05
TRT’den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
TRT'den İsmail Hacıoğlu hamlesi: Kadrodan çıkarıldı, paylaşımlar kaldırıldı
18:53
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen ’nikah’ sorusu karşısında dondu kaldı
Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'nikah' sorusu karşısında dondu kaldı
18:21
ABD Başkanı Trump: İran’a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
ABD Başkanı Trump: İran'a kısıtlı bir saldırıyı değerlendirdiğimi söyleyebilirim
18:16
İzmir’de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne
İzmir'de dans eden kıza şok tepki: Kış günü bu kıyafetler ne?
17:42
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
Şemsiye görüntüleriyle tartışma yaratan kaymakam için sokağa çıktılar
17:31
Galatasaray’da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Galatasaray'da Konyaspor deplasmanı öncesi Osimhen depremi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2026 19:46:07. #7.11#
SON DAKİKA: Lübnan Başbakanı'ndan Mezhepsel Eşitsizlik Uyarısı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.