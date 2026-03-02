Lübnan Başbakanı'ndan Roket Saldırılarına Tepki

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, ülkenin güneyinden gerçekleştirilen roket saldırılarının "sorumsuz bir eylem" olduğunu, ülkenin güvenliğini tehlikeye attığını ve İsrail'e saldırılarını sürdürmesi için gerekçe sunduğunu bildirdi.

Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, roket saldırısının sorumsuz bir eylem ve arkasında hangi tarafın bulunduğuna bakılmaksızın kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Ülkenin yeni maceralara sürüklenmesine izin vermeyeceklerini ifade eden Selam, olayın sorumlularının tespit edilerek durdurulması ve Lübnan halkının korunması için gerekli tüm tedbirlerin alınacağını bildirdi.

İsrail Ordu Sözcülüğünden yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

İsrail ordusu, Hizbullah'ı hedef aldığını öne sürerek Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyurmuştu.

İsrail ordusunun Lübnan genelinde hava saldırısı başlattığını duyurmasının ardından başkent Beyrut'ta patlama sesleri yükselmişti.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılar başlatmasından bu yana Lübnan'dan ilk kez İsrail'e saldırı düzenlendi.