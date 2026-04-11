Lübnan Başbakanı'nın ABD ziyareti ertelendi

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, Beyrut ile Tel Aviv yönetimleri arasında doğrudan müzakerelere başlanması gündemdeyken ABD'ye yapacağı ziyareti "ülkenin iç durumu" nedeniyle ertelediğini açıkladı.

Başbakan Selam, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, konuya ilişkin ilgi verdi.

Selam, "Mevcut iç durum göz önüne alındığında ve Lübnan halkının güvenliği ile birliğini koruma görevini tam olarak yerine getirmek amacıyla BM ve ABD'ye yapacağım seyahati erteleyerek, Beyrut'tan hükümetin çalışmalarını takip etme kararı aldım." ifadelerini kullanmıştı.

Lübnan'da İsrail ile doğrudan müzakerelere karşı çıkan Hizbullah destekçileri günlerdir başkent Beyrut'un merkezinde hükümet yerleşkesi çevresinde gösteriler düzenliyor.

Başbakan Selam ve hükümet karşıtı slogan atan göstericiler, hükümetin İsrail ile doğrudan görüşmelerde bulunmamasını talep ediyor.

Lübnan ordusu, ülkede artan güvenlik ve siyasi gerilim ortamında yapılması planlanan protestolara ilişkin, istikrar ve iç barışın tehlikeye atılmaması yönünde uyarıda bulunmuş ve iç barışı tehdit edebilecek ya da kamu ve özel mülke zarar verebilecek her türlü eyleme müdahale edeceklerini açıklamıştı.

İsrail, Lübnan'ın ABD ile İran arasında varılan ateşkese dahil edilmediğini savunarak saldırılarını sürdürüyor.