Lübnan Başbakanı Selam, Pezeşkiyan ile görüşüp İran'dan Beyrut'a büyükelçi adayı istedi

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile ABD'nin New York kentinde yaptığı görüşmede, ülkesinin bölgesel çatışmalara sahne olmak istemediğini belirterek, İran'a, Beyrut için yeni bir büyükelçi adayı belirleme çağrısında bulundu.

Lübnan Başbakanlığından yapılan açıklamaya göre, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu için New York'ta bulunan Selam, İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan ile bir araya geldi.

Görüşmeye Lübnan Dışişleri Bakanı Yusuf Recci ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi de katıldı.

Selam, Lübnan'ın güvenliği, istikrarı ve ekonomisi açısından ağır bir bedel ödediğini, bölgesel çatışmaların veya karşılıklı mesajların iletildiği bir saha olmak istemediğini vurguladı.

Lübnan ile İran arasındaki ilişkilerin iki ülke ve halkları arasında tarihsel köklere sahip olduğunu belirten Selam, Lübnan'ın bu ilişkilerde yeni bir sayfa açmayı ve karşılıklı egemenliğe ve bağımsızlığa saygı, iç işlerine karışmama ve ortak çıkarlar temelinde sağlıklı bir ilişki kurmayı amaçladığını ifade etti.

"İran ve halkı için iyilik, güvenlik, istikrar, refah ve kalkınma diliyoruz." ifadelerini kullanan Selam, İran'a Lübnan için yeni bir büyükelçi adayı belirleme çağrısında bulundu.

Selam ayrıca önceliğin İsrail'in Lübnan topraklarından tamamen çekilmesi ve saldırılarını durdurması, Lübnan devletinin tüm topraklarında otoritesini tesis etme sürecinin sürdürülmesi ve silahların yalnızca devletin elinde bulunması olduğunu vurguladı.

İsrail'in 2 Mart'ta sonra Lübnan'a yönelik saldırılar başlatmasıyla birlikte Beyrut ile Tahran arasındaki ilişkiler gerildi. Bu kapsamda Lübnan Dışişleri Bakanlığı, 24 Mart'ta, İran'ın Beyrut'a atadığı Büyükelçi Muhammed Rıza Şeybani'yi "istenmeyen kişi" ilan ederek akreditasyonlarını iptal etmiş ve ülkeyi terk etmesini istemişti.

25 Ağustos'ta AA'ya konuşan Lübnanlı resmi bir kaynak, Şeybani'nin oturum izninin diplomat olarak değil, İran vatandaşı sıfatıyla 6 ay uzatıldığını belirtmişti.