Lübnan Başbakanı Trump'ı Tebrik Etti

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Lübnan Başbakanı Necib Mikati, ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ı ve Amerikan halkını tebrik etti.

Lübnan Başbakanlık Ofisinden yapılan yazılı açıklamaya göre Mikati, ABD seçimlerinin ilk sonuçlarının açıklandığını belirterek "Seçilmiş Başkanı ve Amerikan halkını demokratik uygulamalarından dolayı kutlamak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Hariri ve Cemayel de tebrik etti

Lübnanlı siyasilerden de Trump'a tebrik mesajları geldi.

Eski Lübnan Başbakanı Saad Hariri, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Trump'ı tebrik ederek "ABD, dünya ve ülkem için yeni ve daha iyi kapılar açmasını umduğum, hak edilmiş bir zafer." ifadesine yer verdi.

Hristiyan Ketaib Partisi Başkanı Sami Cemayel ise tebrik mesajında Trump'ın Lübnan-Amerikan toplumuna savaşı durduracağına dair söz vererek oy istediği mektubu hatırlattı.

Cemayel, "ABD'nin Lübnan ile ilişkilerini yenilemesini ve Lübnan'ın egemenliğini desteklemesini dört gözle bekliyoruz. Lübnan Amerikan toplumuna yazdığınız mektupta da belirttiğiniz gibi Lübnan barışı hak ediyor. Bunu gerçekleştirmenin zamanı geldi." ifadelerini kullandı.