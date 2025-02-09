Lübnan-Cezayir Görüşmesi

Güncel

Lübnan'da yeni hükümetin başbakanı Nevvaf Selam, resmi ziyaret kapsamında başkent Beyrut'a gelen Cezayir Dışişleri Bakanı Ahmed Attaf'ı kabul etti.

Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, Selam ile görüşen Attaf, ülkesinin "Lübnan'a karşı karşıya olduğu zorluklarla başa çıkabilmesi için her türlü desteğe hazır" olduğu mesajını iletti.

Selam da "Lübnan-Cezayir Yüksek Ortak Komitesi ve Cezayir-Lübnan İşadamları Konseyinin çalışmaları yoluyla" iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini belirtti.

Selam ve Attaf'ın görüşmede bölgedeki gelişmeleri de ele aldığı kaydedildi.

Ülkede 2 yıldan uzun süren boşluk ve siyasi krizin ardından 9 Ocak'ta Joseph Avn ülkenin 14. Cumhurbaşkanı seçilirken, Uluslararası Adalet Divanı (UAD) Başkanlığı görevini yürüten Nevvaf Selam da 13 Ocak'ta yeni hükümeti kurmakla görevlendirilmişti.

Lübnan'da Cumhurbaşkanı Avn, Selam başbakanlığında kurulan yeni kabineyi dün onaylamıştı.

Yeni kabinenin bir araya geleceği toplantı sonrasında, Selam başbakanlığındaki hükümetin resmi olarak göreve başlaması için meclisten güvenoyu alması gerekiyor.