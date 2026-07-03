Lübnan Cumhurbaşkanı: Anlaşma İsrail'in İşgalini Meşrulaştırmıyor - Son Dakika
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Lübnan Cumhurbaşkanı: Anlaşma İsrail'in İşgalini Meşrulaştırmıyor

03.07.2026 16:03
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Joseph Avn, imzalanan çerçeve anlaşmasının Lübnan ordusunun hakimiyetini artıracağını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, imzalanan çerçeve anlaşmasının İsrail'in Lübnan'daki işgalini meşrulaştırmadığını aksine Lübnan ordusunun ülke topraklarının tamamında hakimiyet kurmasını öngördüğünü söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda Maruni toplumunun temsilcileri ile Lübnan Üniversiteler Birliği ve Lübnan Tabipler Birliğinden heyetleri kabul etti.

Görüşmede Avn, ABD ve İsrail ile imzalanan çerçeve anlaşmasının "İsrail'in Lübnan'daki işgalinin devamını meşrulaştırmadığını, aksine Lübnan ordusunun ülke topraklarının tamamında kontrolü sağlamasına imkan tanıdığını" ifade etti.

Lübnan'ın İran ile ABD arasındaki süreçten bağımsız hareket etme yönündeki egemenlik kararını yineleyen Avn, "Bazıları uzun yıllar kendileri adına karar veren, müzakere eden ve onları vesayet altında tutan anlayışa alıştığı için bundan rahatsız oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin demokratik bir yapıya sahip olduğunu ve ifade özgürlüğüne saygı duyduğunu belirten Avn, ancak toplumsal huzuru bozmayı amaçlayan girişimlerin ya da hükümetin sokak hareketleriyle devrilmesinin "kırmızı çizgi" olduğunu vurguladı.

Avn, "Güç, savaş başlatmakta ya da sürdürmekte değil, kan dökülmeden yürütülen bir mücadele olan müzakereler yoluyla savaşı sona erdirebilmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı ordunun İsrail güçlerinin çekilmesinin ardından ülkenin güneyinde güvenlik ve istikrarı sağlama sorumluluğunu eksiksiz şekilde üstleneceğini kaydetti.

Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı: Anlaşma İsrail'in İşgalini Meşrulaştırmıyor - Son Dakika

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