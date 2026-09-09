Lübnan Cumhurbaşkanı Avn: Güneydeki güvenlik boşluğu saldırılara gerekçe olur

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkenin güneyinde oluşacak herhangi bir güvenlik boşluğunun saldırılara gerekçe oluşturabileceği ve ulusal egemenliğin ihlaline yol açabileceği uyarısında bulunarak, İsrail işgali altında olmayan bölgelerde güvenlik güçlerinin sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda güvenlik toplantısına başkanlık etti.

Genel olarak Lübnan'ın güneyindeki, özel olarak da Nebatiye bölgesindeki güvenlik durumunun ele alındığı toplantıda, güvenlik yetkilileri, bölgedeki gelişmelere ilişkin çeşitli başlıklarda ayrıntılı raporlar sundu.

Toplantıda konuşan Avn, "Güneydeki herhangi bir güvenlik boşluğu saldırılara gerekçe oluşturur ve ulusal egemenliğe zarar verir." ifadesini kullandı.

Nebatiye'deki güvenlik güçlerinin konuşlandırılmasının Lübnan devletinin yükümlülükleri ve İsrail ile yürütülen müzakerelerdeki konumuyla bağlantılı olduğunu belirten Avn, iç güvenliğin sağlanmasının Lübnan'ın resmi tutumunu güçlendirdiğini ifade etti.

Avn, İsrail işgali altında olmayan güney bölgelerinde güvenlik güçlerinin sorumluluklarını yerine getirmesinin önemini vurguladı.

Lübnan ordusunun bölgedeki istikrarın "omurgasını" oluşturduğunu belirten Avn, ordunun diğer güvenlik birimleriyle uyum ve işbirliği içinde çalıştığını kaydetti.

Avn ayrıca ordunun altyapı ve kritik yolları koruma, bölge sakinlerinin beldelerine dönüşünü güvence altına alma çalışmalarına dikkati çekti.

Güvenlik Genel Müdürlüğü, Devlet Güvenliği, İç Güvenlik Güçleri ve Sivil Savunma arasında sürekli koordinasyon sağlanması çağrısında bulunan Avn, yetki karmaşası ve çalışmaların mükerrer hale gelmesinin önlenmesi gerektiğini belirtti.

Avn, mevcut güvenlik durumunun düzenli olarak değerlendirilmesinin önemine işaret ederek, "Nebatiye'nin ve İsrail işgali altında olmayan bölgelerin güvenliği, tek bir Lübnan'ın güvenliğinin ayrılmaz parçasıdır." dedi.

Avn'dan askerlere destek mesajı

Toplantının diğer bölümünde Avn, emekli ve görevdeki askerlerin haklarını desteklediğini belirtti???????.

Lübnan ordusu ve güvenlik güçlerinin fedakarlıklarının belirli bir dönemle sınırlı olmadığını ifade eden Avn, devletin imkanları ile askerlerin hakları arasında mümkün olduğunca denge kurulması ve taleplerinin karşılanması için çalışılması çağrısında bulundu.

Avn, bu adımlar atılırken mali dengenin ve hükümetin mali ve ekonomik toparlanmayı yeniden sağlamak amacıyla attığı adımların korunması gerektiğini kaydetti.

Lübnan'da 2027 bütçe tasarısının görüşüldüğü dönemde, başkent Beyrut ve ülkenin çeşitli bölgelerinde emekli askerler yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve maaşlarının düzenlenmesi talebiyle gösteriler düzenliyor.

İsrail'in Lübnan'ın güneyine yönelik saldırıları sürüyor

Avn'ın açıklamaları, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki bölgelere yönelik saldırılarının sürdüğü bir dönemde geldi.

Beyrut ve Tel Aviv arasında ABD'nin arabuluculuğunda 26 Haziran'da imzalanan "çerçeve düzenlemeye" rağmen İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırıları devam ediyor.

Söz konusu düzenleme, İsrail'in işgal ettiği tüm Lübnan topraklarından kademeli olarak çekilmesi ve karşılığında Lübnan ordusunun bu bölgelere konuşlandırılmasını öngörüyor.

İsrail'in çekilmesinin aşamaları ve Hizbullah'ın silahları konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle düzenlemenin uygulanmasının aksadığı ifade ediliyor.