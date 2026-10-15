Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail\'deki seçimler müzakereleri yavaşlatmış olabilir dedi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile İsrail'deki seçimlerin Tel Aviv yönetimiyle yürütülen müzakereleri yavaşlatmış olabileceğini ancak görüşmelerin durmadığını belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Baabda Sarayı'nda bir grup üniversite öğrencisini kabul etti.

Öğrencilerin sorularını yanıtlayan Avn, ABD öncülüğünde İsrail ile yürütülen müzakere sürecinde güçlükler yaşandığını belirterek, bazı müzakere süreçlerinin istenen sonuca ulaşılana kadar yıllarca sürdüğüne dikkati çekti.

"Bölgesel ve uluslararası gelişmeler ile İsrail'deki seçimler müzakereleri yavaşlatmış olabilir." diyen Avn, bunun görüşmelerin durduğu anlamına gelmediğini, süreci ilerletmek amacıyla ABD yönetimiyle temasların sürdüğünü kaydetti.

Avn, hedeflerinin savaşı durdurmak, İsrail'in çekilmesini sağlamak, Lübnan'ın güneyini kurtarıp yeniden imar etmek, esirleri geri getirmek ve yerinden edilenlerin dönüşünü sağlamak olduğunu vurguladı.

Savaşın Lübnan'ın tamamına yayılmasını önlemeye çalıştıklarını belirten Avn, "Müzakerelere başvurmasaydık İsrail saldırıları Beyrut'u ve çeşitli kamu tesislerini de hedef alırdı." dedi.

Savaş ile müzakereler arasında üçüncü bir seçenek bulunmadığını yineleyen Avn, "Başka bir seçeneği olan varsa bana söylesin." ifadesini kullandı.

İsrail'de 27 Ekim'de meclis seçimleri yapılacak.