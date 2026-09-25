Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, İsrail'in sağlıkçıları koruma yükümlülüğünü hatırlattı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, sağlık ekiplerinin ve insani yardım çalışanlarının korunmasının hukuki ve insani bir yükümlülük olduğunu belirterek, İsrail'in de bundan muaf olmadığını söyledi.

Avn, başkent Beyrut'ta düzenlenen 12. Orta Doğu ve Kuzey Afrika Kızılhaç ve Kızılay Bölgesel Konferansı'nın açılışında konuştu.

Savaşın bile kuralları olduğunu belirten Avn, sağlık görevlilerinin hedef haline gelmemesi gerektiğini vurguladı.

"Sağlık ekiplerinin ve insani yardım çalışanlarının korunması hukuki bir yükümlülüktür." diyen Avn, Kızılhaç ile Kızılay amblemlerine saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

Avn, uluslararası insancıl hukukun çatışmanın tüm taraflarına açık yükümlülükler getirdiğini ve İsrail'in bu yükümlülüklerden muaf olmadığının altını çizdi.

Bu kapsamda Avn, son İsrail saldırılarında insani görevlerini yerine getirirken hayatını kaybeden sağlık görevlilerini andı.

Görevleri sırasında 13 Kızılhaç sağlık görevlisi ve gönüllüsünün de yaralandığını belirten Avn, Kızılhaçın üstlendiği görevlere dikkati çekti.

Avn, Lübnanlıları, ülkenin dostlarını ve ortaklarını Lübnan Kızılhaçına destek olmaya davet etti.

Lübnan Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda, sağlık çalışanlarının da aralarında bulunduğu en az 4 bin 386 kişi hayatını kaybetti.