Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Netanyahu ile Görüşmeyi Reddetti
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Netanyahu ile Görüşmeyi Reddetti

08.05.2026 07:39
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Netanyahu ile görüşmenin istikrar çabalarına zarar vereceğini belirtti.

Lübnan basını, Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile muhtemel bir görüşmeyi ülkede "istikrar çabalarına zarar vereceği" düşüncesiyle reddettiğini yazdı.

Ed-Diyar gazetesinin resmi kaynaklara dayandırdığı haberinde, Beyrut ile Tel Aviv arasında ABD'de yapılan müzakere sürecine ilişkin bilgilere yer verildi.

Haberde, Lübnan Cumhurbaşkanı Avn'ın, İsrail Başbakanı Netanyahu ile görüşme yapmak konusunda mesafeli tutumunu koruduğu ifade edildi.

Lübnan tarafının "Netanyahu ile yapılacak bir görüşmenin halihazırdaki istikrar çabalarına zarar vereceği" uyarısını ABD'li yetkililere ilettiği belirtilen haberde, Washington'ın da bu yaklaşımı olumlu karşıladığı aktarıldı.

Haberde, Beyrut'un Tel Aviv ile barış anlaşması imzalamayı hedeflemediği, temel amacının "sınır güvenliği ve toprak bütünlüğünü sağlamak" olduğu kaydedildi.

İsrail ile Lübnan arasında başlayan görüşmeler

İsrail ve Lübnan'ın Washington'daki büyükelçileri, 14 ve 23 Nisan'da ABD arabuluculuğunda müzakerelere hazırlık kapsamında bir araya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığında gerçekleştirilen ilk toplantı, "1993 yılından bu yana en üst düzey doğrudan görüşme" olarak kayıtlara geçmişti.

Görüşmelere ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile Lübnan ve İsrail'in Washington büyükelçileri katılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, yakın gelecekte İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ı Beyaz Saray'da ağırlamayı sabırsızlıkla beklediğini ifade etmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilisinin dün AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, İsrail ile Lübnan arasındaki doğrudan müzakerelerin üçüncü turunun 14 veya 15 Mayıs'ta yapılacağı bilgisi verilmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Politika, İsrail, Güncel, Son Dakika

