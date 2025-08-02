Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Silahların Devlet Elinde Toplanacağını Vurguladı

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn'ın, silahların yalnızca devletin denetiminde toplanması ve bu süreçten geri adım atılmaması konusunda kararlı olduğu belirtildi.

Lübnan merkezli "Nida el-Vatan" gazetesinde yer alan haberde, Avn'ın "1 Ağustos Ordu Günü"nde yaptığı konuşmada silahların devlet elinde toplanması konusunu vurguladığı ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Avn'ın silahların yalnızca devletin elinde toplanması ve bu süreçten vazgeçmemekte kararlı olduğu kaydedilen haberde, Avn'ın "Arap dünyasının ve uluslararası toplumun güvenini kaybetmek istemediği" aktarıldı.

Haberde, silahların devletin elinde toplanması meselesinin 5 Ağustos Salı günü yapılacak Bakanlar Kurulu Toplantısı'nda ele alınacağı ve bu toplantının, en az iki Şii bakanın katılımıyla tam meşruiyete sahip olacağı belirtildi.

Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın sonunda yayımlanacak bildiride, yasa dışı silahların kaldırılması için orduya ve güvenlik kurumlarına siyasi destek verileceğine işaret edilen haberde bildirinin, Cumhurbaşkanı Avn'ın son konuşmasının esaslarını yansıtacağı kaydedildi.

Haberde ayrıca Hizbullah'ın silah konusundaki ısrarını sürdürdüğüne de dikkat çekildi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, 1 Ağustos Ordu Günü dolayısıyla yaptığı konuşmada, ABD'nin silahların devlet tekeline alınmasına yönelik önerisine önemli değişikliklerin ardından yanıt verildiğini belirterek "İsrail saldırılarının derhal durdurulması ve devlet otoritesinin Lübnan'ın tüm topraklarında sağlanması, silahların yalnızca devletin elinde toplanmasının temel şartıdır." demişti.

Hizbullah'ın "silah bırakması" meselesi

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım, 30 Temmuz'da yaptığı açıklamada, silah bırakmanın Lübnan'ın iç meselesi olduğunu belirterek Hizbullah'ın İsrail için silah bırakmayacağını belirtmişti.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, 29 Temmuz'da yaptığı açıklamada "devletin egemenliğini yalnızca kendi güçleriyle ülkenin tüm topraklarında tesis etme" konusunda görüşmeler gerçekleştirileceğini söylemişti.

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, 19 Haziran'da Beyrut yönetimine "ülkedeki tüm silahların yalnızca devletin denetiminde toplanmasını öncelikli hedef olarak belirleyen" ABD önerisini sunmuştu.