Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücünün (UNIFIL) yıl sonunda dolacak görev süresinin uzatılması konusunda Fransa ile hemfikir olduklarını belirterek, UNIFIL'in yerini alacak güçlerin de BM çatısı altında faaliyet göstermesi gerektiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, Carole Guillem, Pierre Pribetich ve Jean-Paul Lecoq'tan oluşan Fransız milletvekili heyetini kabul etti. Görüşmeye Fransa'nın Beyrut Büyükelçisi Patrick Durel de katıldı.

Görüşmede Avn, UNIFIL'in görev süresinin uzatılması veya 2027 yılı boyunca görevlerini sürdürmesinin sağlanması konusunda Lübnan ile Fransa'nın görüşlerinin örtüştüğünü dile getirerek, bölgede güvenlik boşluğu oluşmamasının önemini vurguladı.

UNIFIL'in yerini alacak güçlerin BM çatısı altında faaliyet göstermesi gerektiğinin altını çizen Avn, 1701 sayılı kararın bu güçlerin hukuki çerçevesini oluşturacağını ve gerektiğinde bu kararda değişiklik yapılabileceğini kaydetti.

Lübnan'ın güneyinde yaklaşık yarım asırdır görev yapan UNIFIL'in görev süresi yıl sonunda doluyor.

Öte yandan İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını sürdürdüğüne dikkati çeken Avn, nisanda ABD öncülüğünde İsrail ile başlatılan doğrudan müzakerelerin ise İsrail'deki seçimler nedeniyle askıya alındığını ve yeni hükümetin kurulmasının ardından yeniden başlamasını umduklarını ifade etti.

Başbakan Selam ile görüşme

Fransız heyeti Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam tarafından da kabul edildi.

Görüşmede, Lübnan ve bölgedeki son gelişmeler, UNIFIL'in görevinin sona ermesinin ardından Lübnan'ın güneyindeki BM varlığının sürdürülmesinin gerekliliği ve hükümetin hayata geçirmeye çalıştığı reform süreci ele alındı.

UNIFIL'in kuruluşu ve 1701 sayılı karar

Lübnan'da iç savaşın başlamasının ardından İsrail, 1978'de Lübnan topraklarına girdi ve ülkenin güneyini işgal etti. Aynı yıl BMGK, İsrail'e kuvvetlerini Lübnan'dan çekmesi çağrısında bulundu.

BMGK, Lübnan'ın talebi üzerine İsrail kuvvetlerinin çekilmesini doğrulamak, barış ve güvenliği yeniden sağlamak ve Lübnan hükümetinin ülkenin güneyindeki otoritesini yeniden tesis etmesine destek olmak amacıyla 19 Mart 1978'de UNIFIL'i kurdu.

BMGK, Lübnan ile İsrail arasında 12 Temmuz 2006'da başlayan şiddetli çatışmalara son verilmesi çağrısında bulunan 1701 sayılı kararı, 11 Ağustos 2006'da oy birliğiyle kabul etti.

1701 sayılı karar, İsrail'in Mavi Hat'ın gerisine çekilmesini ve bu hat ile Lübnan'daki Litani Nehri arasındaki bölgenin silahsızlandırılmasını, söz konusu bölgede yalnızca Lübnan ordusu ve UNIFIL'e ait silah ve askeri araç gerecin bulundurulmasını öngörüyor.

BM Güvenlik Konseyi, 28 Ağustos 2025'te UNIFIL'in görev süresini son kez 31 Aralık 2026'ya kadar uzatarak Lübnan'ın güneyinde yaklaşık yarım asırdır görev yapan BM barış gücünün görevini sona erdirme kararı almıştı.

Öte yandan UNIFIL Komutanı Diodato Abagnara, 21 Kasım'da yaptığı açıklamada, barış gücünün ülkenin güneyindeki mevzilerini Lübnan ordusuna devretmeye başladığını??????? bildirmişti.