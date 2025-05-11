Lübnan Cumhurbaşkanı Kuveyt'te İşbirliğini Görüşüyor

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Körfez ülkesi Kuveyt'e yaptığı resmi ziyarette iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme olanaklarını ele alacaklarını söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Kuveyt'te Emir Şeyh Meşal el-Ahmed el-Cabir es-Sabah tarafından karşılandı.

Avn, Kuveyt'e ulaşmasının ardından bu ülkenin resmi haber ajansı KUNA'ya açıklamalarda bulundu.

Kuveyt Emiri Sabah'ın daveti üzerine Kuveyt'i ziyaret ettiğini belirten Avn, "Kuveyt devleti, çeşitli alanlarda Lübnan'a destek oldu ve olmaya devam ediyor." dedi.

Kuveytli makamlarla ikili işbirliğini güçlendirme yollarını ele alacaklarını aktaran Avn, ayrıca Lübnan ile Kuveyt arasındaki ortak anlaşmaları aktif hale getirmenin olanaklarını da görüşeceklerini belirtti.

Bölgesel zorluklarla mücadele konusunu da görüşeceklerini aktaran Avn, mevcut şartlarda Arapların ortak çalışmasının önemini değerlendireceklerini ifade etti.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Kuveyt Emiri Sabah ve diğer yetkililerle yapacakları görüşmelerin iki ülke arasında yeni ufuklar açmasına vesile olmasını umduklarını dile getirdi.

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik kriz yaşanmıştı

Dönemin Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi'nin, 27 Ekim 2021'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanması Lübnan ile Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açmıştı.

Suudi Arabistan, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn, 30 Ekim 2021'de Beyrut yönetimi ile diplomatik ve ticari ilişkilerini kestiklerini duyurmuştu.

Lübnan Ekonomi Bakanı Emin Selam da 2023 yılında Kuveyt'e gönderdiği bir mektupta, Beyrut Limanı'nda 4 Ağustos 2020'de meydana gelen patlamada yıkılan buğday silolarının inşası için yardım talebinde bulunmuştu.

Bakan Selam söz konusu mektubunda, "Kuveyt Kalkınma Fonu'nda paralar var. Beyrut ve Trablus'ta buğday silolarının inşası kararı Kuveyt için bir kalem ucundaki çizgiden ibarettir." ifadelerini kullanmıştı.

Selam'ın mektupta kullandığı ifadeler Kuveyt'te tepkilere yol açmış ve Dışişleri Bakanlığınca kınanmıştı.