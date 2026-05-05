Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan BAE'ye Destek
Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan BAE'ye Destek

05.05.2026 18:33
Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, BAE'ye yönelik saldırıları kınadı ve dayanışma vurgusu yaptı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarını kınadı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Avn, kardeş BAE'nin maruz kaldığı saldırıyı kınadığını ve bunun BAE'nin egemenliği, güvenliği ve istikrarına yönelik ciddi bir ihlal teşkil ettiğini, aynı zamanda insani değerlere ve uluslararası hukuka aykırı olduğunu ifade etti.

Avn, Lübnan'ın, BAE yönetimi ve halkıyla tam dayanışma içinde olduğunu vurguladı.

İki ülke arasındaki kardeşlik ve tarihi ilişkilerin derinliğine dikkati çeken Avn, karşılıklı saygı ve yakın işbirliği temelinde kurulan bu bağları daha da güçlendirme konusundaki kararlılığını dile getirdi.

BAE'ye saldırı

İran'dan dün, BAE ve Umman'a insansız hava aracıyla saldırılar düzenlendiği ileri sürülmüş, BAE, Fuceyra'da petrol sanayi bölgesinde yangın çıktığını ve saldırıda 3 kişinin yaralandığını duyurmuştu.

BAE Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 İHA'ya hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

