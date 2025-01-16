Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan Gazze'de Ateşkes Memnuniyeti

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in 7 Ekim 2023'ten bu yana saldırılarını sürdürdüğü Gazze'de ateşkes anlaşmasına varılmasından duyduğu memnuniyeti ifade ederek İsrail'in anlaşma şartlarına bağlılığının takip edilmesini istedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, uluslararası çabaları takdir ederek Gazze Şeridi'ndeki trajik duruma son verilmesine yol açacak anlaşmaya varılmasını memnuniyetle karşıladı.

Avn, Gazze'de uygulanacak ateşkeste İsrail'in anlaşma şartlarına bağlı kalmasının arabulucu ülkeler ve Birleşmiş Milletler tarafından takip edilmesi gerektiğini belirtti.

İsrail'in sorumluluklarını yerine getirmediğini ve uluslararası kararları reddettiğini hatırlatan Avn, Lübnan'ın güneyindeki saldırılar ve ateşkese yönelik ihlallerin bunun kanıtı olduğunu aktardı.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, Filistinlilerin uluslararası meşruiyet kararlarına göre egemen bir devlete sahip olma hakkına dikkati çekti.

Anlaşmanın uygulanmasıyla Gazze Şeridi'nde yeniden inşa sürecinin başlaması gerektiğini kaydeden Avn, bunun yerinden edilen Filistinlilerin evlerine dönüşüne olanak sağlayacağını belirtti.

Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani, dün İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını, anlaşmanın 19 Ocak'ta uygulanmaya başlanacağını duyurmuştu.