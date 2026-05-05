Lübnan Cumhurbaşkanı'ndan İsrail'e Tepki

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in işçiler ve kurtarma ekiplerini hedef almasının uluslararası hukuk ve anlaşmaların "açık ihlali" olduğunu belirterek, uluslararası topluma bu duruma karşı harekete geçme çağrısında bulundu.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre Avn, başkent Beyrut'taki Baabde Sarayında, Güney Lübnan Su Kurumundan bir heyeti kabul etti.

İsrail'in Lübnan'da kamu kurumlarında çalışan işçiler ile sağlık, ambulans, yardım ve sivil savunma ekiplerini hedef aldığını ifade eden Avn, bunun "uluslararası hukuk, insani anlaşmalar ve sözleşmelerin açık ihlali" olduğunu vurguladı.

Söz konusu ihlallerin durdurulması için uluslararası toplumun harekete geçmesi gerektiğini kaydeden Avn, güneyde yaşayanların karşı karşıya kaldığı sıkıntıların en kısa sürede sona ermesini temenni etti.

İsrail'in 2023'ten bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda, su altyapısı alanında çalışan çok sayıda personel hayatını kaybetmişti.

Saldırılar sonucu bölgedeki su şebekesinde milyonlarca dolarlık hasar oluşurken, onlarca belde ve köyde su kesintileri yaşandı.

İsrail'in saldırılarında olay yerine gelen arama-kurtarma ve sağlık ekipleri de hedef alınıyor.

Öte yandan, 17 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkese rağmen İsrail ordusunun Lübnan'a yönelik saldırıları sürüyor.