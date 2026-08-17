Lübnan Cumhurbaşkanı UNIFIL'in Görev Süresinin Uzatılmasını İstedi - Son Dakika
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Lübnan Cumhurbaşkanı UNIFIL'in Görev Süresinin Uzatılmasını İstedi

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Joseph Avn, UNIFIL'in görev süresinin uzatılması ve uluslararası güçlerin varlığını savundu.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) görev süresinin uzatılması veya uluslararası güçlerin bölgedeki varlığının devamını garanti edecek bir formülün benimsenmesi gerektiğini belirtti.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, UNIFIL'in görev süresinin uzatılması için yürütülen girişimler kapsamında, milletvekili Melhem Halef başkanlığındaki Meclis heyetini kabul etti.

Avn, "UNIFIL'in güneydeki varlığı birçok açıdan önemli. Lübnan ordusuyla işbirliği ve koordinasyon içinde istikrarın güçlendirilmesine, halkın köy ve kasabalarında kalmasını sağlamaya yardımcı oluyor." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Avn, "Bizim ilk tercihimiz UNIFIL'in görev süresinin uzatılmasıdır. Eğer görev süresi uzatılmazsa ikinci seçeneğimiz, gerekli hukuki çerçeve içinde uluslararası güçlerin güneydeki varlığının devam etmesini sağlayacak bir formülün benimsenmesidir." ifadelerini kullandı.

Bu güçlerin "Lübnan ordusunun yanında ve onunla koordinasyon içinde" bulunması gerektiğini belirten Avn, bunun istikrarın desteklenmesi ve kendilerine verilen görevlerin yerine getirilmesi açısından gerekli olduğunu kaydetti.

İsrail'in UNIFIL'in bölgede bulunmasını reddettiğini ve yaklaşık bir yıldır bu yönde baskı oluşturduğunu aktaran Avn, buna karşılık Lübnan'ın UNIFIL'in görevini sürdürmesinden yana olduğunu dile getirdi.

Avn, temel fikrin "UNIFIL'in görev süresinin uzatılması veya ona alternatif olarak görev yapacak uluslararası güçlerin oluşturulması yoluyla güneyde uluslararası varlığın devamını garanti altına alacak bir açılım sağlamak; böylece istikrarı korumak ve Lübnan devleti ile ordusunun rolünü güçlendirmek" olduğunu vurguladı.

Amaç, güneyde herhangi bir boşluk oluşmasını önlemek

Milletvekili Halef ise görüşmenin ardından yaptığı açıklamada, heyetin "güneyde herhangi bir boşluk oluşmasını önlemek amacıyla UNIFIL'in görevine devam etmesinde ısrarcı olduğunu" belirtti.

Halef, UNIFIL'in "İsrail'in çekilmesini doğrulamak, güvenlik ve istikrarı korumak ve devlet egemenliğinin tesis edilmesi konusunda Lübnan ordusuna destek olmak" açısından önemli bir rol üstlendiğini kaydetti.

UNIFIL'in görev süresinin uzatılmasını talep eden ve 86 milletvekilinin imzasını taşıyan bir bildiri bulunduğunu aktaran Halef, farklı siyasi görüşten parlamento gruplarından 20 milletvekilinin de Avn'ı ziyaret ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

Politika, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan Cumhurbaşkanı UNIFIL'in Görev Süresinin Uzatılmasını İstedi - Son Dakika

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