Lübnan'da Ateşkes Gündemi

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ABD Başkan Yardımcısı JD Vance ve ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile yaptığı telefon görüşmesinde, Lübnan'daki son gelişmeleri, İsviçre toplantılarının ardından yürütülen süreci ve ateşkesin kalıcı hale getirilmesine yönelik adımları ele aldı.

Lübnan Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Avn, Vance ve Rubio ile telefonda görüştü.

Görüşmede, Lübnan'daki son gelişmeler ile İsviçre'de gerçekleştirilen toplantıların ardından oluşan süreç değerlendirildi.

Vance ve Rubio, ABD'nin Lübnan Cumhurbaşkanı ve hükümetinin devlet otoritesinin ülke genelinde tesis edilmesi, ulusal egemenliğin güçlendirilmesi ve bu yetkinin yalnızca Lübnan ordusu ile güvenlik güçleri tarafından kullanılmasına yönelik tutumunu desteklediğini belirtti.

ABD'li yetkililer ayrıca, İsviçre toplantılarında varılan mutabakatların uygulanmasını yakından takip ettiklerini kaydederek, bu kapsamda Lübnan'da ateşkesin kalıcı hale getirilmesi ve ilgili düzenlemelerin denetlenmesi amacıyla ABD, Lübnan ve İran'dan oluşacak ortak bir mekanizmanın kurulmasının öngörüldüğünü ifade etti.

Vance ve Rubio, söz konusu mekanizmanın çalışma şekli ve oluşturulmasına ilişkin hazırlıkların sürdüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Avn ise ABD'nin Lübnan'daki savaşın sona erdirilmesi, devlet otoritesinin güçlendirilmesi ve karar alma mekanizmasının bağımsızlığının desteklenmesine yönelik ilgisinden dolayı Vance ve Rubio'ya teşekkür etti.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre Avn, ABD'li yetkililerle gerçekleştirdiği telefon görüşmesinin içeriği hakkında Meclis Başkanı Nebih Berri ve Başbakan Nevvaf Selam'a bilgi verdi.