Lübnan'da Bankacılık Reformu Onaylandı - Son Dakika
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Lübnan'da Bankacılık Reformu Onaylandı

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Lübnan Meclisi, ekonomik krizi aşmak için bankacılık sektörünü iyileştiren yeni yasayı onayladı.

Lübnan Meclisi, ülkede 7 yıldır süregelen ağır ekonomik ve finansal krizin ardından bankacılık sektörünü ıslah etmeyi amaçlayan "Lübnan Bankalarının Islahı ve Yeniden Yapılandırılması" yasasını onayladı.

Lübnan Başbakanı Nevvaf Selam, oturumun ardından yaptığı açıklamada, söz konusu yasanın kabul edilmesini "finansal durumun düzene girmesine ve mevduatların geri kazanılmasına zemin hazırlayan temel bir reform adımı" olarak değerlendirdi.

Maliye Bakanı Yasin Cabir de yazılı açıklamasında, yasanın bankacılık krizini çözme yolunda kilit bir adım olduğunu ve sektörün düzenlenmesi için daha sağlam bir çerçeve sunduğunu belirtti.

Hükümetten Meclise sevk edilen "Finansal Açık Yasası" olarak da bilinen finansal düzenleme ve mevduatların iadesine ilişkin kanun tasarısının incelenmesinin tamamlanması gerektiğini vurgulayan Cabir, bu mevzuatların toplamda bankacılık sektörünün yeniden yapılandırılmasının temelini oluşturduğunu ve Uluslararası Para Fonu (IMF) ile nihai bir anlaşmaya varılması için müzakereleri tamamlamanın önünü açtığını kaydetti.

Yeni yasa uyarınca bankacılık genelgeleri yalnızca Merkez Bankası Başkanı yetkisine verilirken, yeni yatırımcılara hisse ihracı yoluyla bankaların yeniden sermayelendirilmesi öngörülüyor.

Yasa ayrıca bankacılık sektöründe Lübnan Para ve Kredi Kanunu yerine uluslararası standartların uygulanmasını içeriyor ve olası bir banka iflasını önlemek için devlet ile Merkez Bankasının müdahalesine izin veriyor.

Finansal açık yasası tasarısı

Lübnan hükümeti, 2019'da yaşanan finansal çöküşün ardından kayıpların dağıtımını yeniden düzenlemek ve finansal sisteme olan güveni yeniden tesis etmek amacıyla yıl başında "Finansal Açık Yasası" tasarısını gündeme getirmişti.

Devlet, Merkez Bankası, ticari bankalar ve mevduat sahipleri arasında kayıpların paylaşılmasına yönelik bir mekanizma belirleyen tasarı, mevduat sahiplerinin yıllardır dondurulan paralarını kademeli olarak geri almalarına imkan tanımayı hedefliyor.

IMF'nin ülkedeki finansal krizin çözümüne yönelik vizyonu ve şartlarıyla uyumlu olan bu tasarının yürürlüğe girmesi için de Meclis onayı gerekiyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Lübnan, Finans, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da Bankacılık Reformu Onaylandı - Son Dakika

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