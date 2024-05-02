Lübnan'da Batı Bekaa bölgesinde viral hepatit salgını

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BEYRUT, 2 Mayıs (Xinhua) -- Lübnan Halk Sağlığı Bakanlığı, ülkenin doğusundaki Batı Bekaa bölgesinde viral hepatit salgını görüldüğünü bildirdi.

Lübnan Ulusal Haber Ajansı'na göre, bakanlık Çarşamba günü yaptığı açıklamada hastaneler, sağlık merkezleri ve laboratuvarlarda 40 hepatit A vakası kaydedildiğini duyurdu.

Bakanlık açıklamasında "Hepatit A virüsünün insanlara kontamine olmuş su, gıda veya eller yoluyla bulaştığını ve enfeksiyondan sonra ortalama kuluçka süresinin 28 ila 30 gün arasında değiştiğini vatandaşlarımıza hatırlatmak isteriz. Belirtileri arasında ateş ve şiddetli sarılık yer almaktadır" denildi.

Bakanlık, salgını takip ettiğini ve viral hepatitin yayılmasını önlemek amacıyla klorlama sistemlerinin düzgün işlemesini sağlamak üzere belediye, Enerji ve Su Bakanlığı ve su idaresiyle koordinasyon halinde olduğunu kaydetti.

Lübnan Kızılhaçı ile koordinasyon yapan bakanlık, saha incelemesi yoluyla kalıntı klor yüzdesinin izlenmesi için belediyelere eğitim vermeye devam ettiğini belirtti.