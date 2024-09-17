Lübnan'da Çağrı Cihazı Patlaması Güvenlik Açığı - Son Dakika
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Lübnan'da Çağrı Cihazı Patlaması Güvenlik Açığı

Askeri uzman Cabir, Lübnan'daki 8 kişinin ölümüne yol açan cihaz patlamalarını güvenlik açığı olarak nitelendirdi.

17.09.2024 20:18
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Lübnanlı askeri uzman Hişam Cabir, Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılmasını 8 Ekim 2023'ten bu yana "en büyük güvenlik açığı" olarak nitelendirerek, İsrail'in bunu ancak bazı müttefiklerle yapabildiğini söyledi.

Askeri uzman Cabir, Lübnan'da 8 kişinin ölmesine ve 2 bin 800 kişinin yaralanmasına yol açan çağrı cihazlarının patlaması olayını AA muhabirine değerlendirdi.

Cabir, "Bunlar, küçük boyutlu çağrı cihazlarıdır. Bu cihazlar, bazen de şifreli olan belirli bazı mesajları göndermek için kullanılıyor. Bu durumda İsrail, bu cihazlarla gönderilen mesajlara takip edemediği için patlatma kararı almıştır. Bu üst düzey tekniksel bir eylemdir. İsrail bunu tek başına yapamaz, işbirlikçilerin yardımlarıyla yapmıştır." diye konuştu.

Söz konusu çağrı cihazlarının etkilerine de değinen Cabir, "Bu cihazdaki küçük bataryanın infilak etmesi, kişinin kalbine yakın olmadığı sürece ölüme yol açmaz ancak üzerinde bulunan kişiyi yaralar." dedi.

Lübnan'ın farklı bölgelerindeki kişilerin üzerindeki aynı anda patlatılmasının, 8 Ekim'den beri İsrail ile Hizbullah arasındaki ilk ve büyük güvenlik açığı olduğuna işaret eden Cabir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çağrı cihazlarının patlatılması 8 Ekim'den sonraki en büyük güvenlik açığıdır. Bu olay, muhtemel savaş durumunda İsrail'in büyük tekniklere sahip olduğu yönünde Hizbullah'a bir mesajdır."

"Olayın arkasından İsrail çıkarsa, Hizbullah'a caydırıcı mesajdır"

Öte yandan eski İsrail Askeri İstihbarat Dairesi (AMAN) Başkanı Amos Yadlin, İsrail ordu radyosuna yaptığı açıklamada, "Hizbullah'ın çağrı cihazlarının patlatılmasına karşılık vermemesine çok şaşıracağım." dedi.

Yadlin, bu eylemi yapan İsrail'in daha çok sürprizlere sahip olmasını umduğunu söyledi.

İsrail ordu radyosunun haberinde, "Lübnan'daki çağrı cihazlarının patlatılması eyleminin arkasından Tel Aviv çıkarsa, bununla Hizbullah'a herhangi bir plan yapmaya karşı caydırıcı mesaj veriliyor." denildi.

Bununla aynı zamanda Hizbullah içinde bir kaosun hedeflendiğine işaret edilen haberde, Lübnan'da gerçekleşen olayın ancak bir devlet tarafından yapılabilecek bir eylem olduğu ifade edildi.

Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşanmıştı.

Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu biri çocuk 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 200 kadarı ağır yaklaşık 2800 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da Çağrı Cihazı Patlaması Güvenlik Açığı - Son Dakika

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