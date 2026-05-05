Lübnan'da Çatışma Alarmı!

05.05.2026 21:12
BM, Güney Lübnan'da ateşkese rağmen en yüksek çatışma sayısının yaşandığını bildirdi.

BİRLEŞMİŞ Birleşmiş Milletler (BM), Güney Lübnan'da ateşkese rağmen İsrail ile silahlı gruplar arasında "en yüksek sayıda çatışmanın" dün yaşandığını bildirdi.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, günlük basın toplantısında Lübnan'daki gelişmeler hakkında bilgi verdi.

BM Lübnan Geçici Barış Gücü (UNIFIL) yetkililerinin, Lübnan'ın güneyinde İsrail ile Hizbullah dahil silahlı gruplar arasında dün çok sayıda çatışma yaşandığını aktardığını belirten Dujarric, "UNIFIL, İsrail güçleri tarafından Lübnan'a 619 füze, İsrail hedeflerine yönelik de 30 füze fırlatıldığını kaydetti." dedi.

Dujarric, 17 Nisan'daki ateşkesten bu yana Lübnan'da en çok sayıda çatışmanın dün yaşandığını vurgulayarak, ayrıca İsrail savaş uçakları ve helikopterlerinin karadaki hedeflere saldırılar düzenlediğini ifade etti. "Açıkçası bu çok endişe verici bir durum, ateşkes üzerinde anlaşıldıktan sonra bunlar sona ermeli" diyen Dujarric, buna rağmen ateşkesin, öncesine kıyasla süren daha düşük seviyedeki düşmanlıklarla birlikte devam ettiğini savundu.

Dujarric, tüm tarafları azami itidal göstermeye ve ateşkesi korumaya çağırarak, UNIFIL'in operasyonel risklere ve hareket kısıtlamalarına rağmen BM misyonu kapsamında yükümlülüklerini yerine getirme çabalarına devam ettiğini kaydetti.

Lübnan'da insani durumun kötüleşmeye devam ettiği konusunda da uyaran Dujarric, "Lübnan nüfusunun neredeyse dörtte biri şu anda ciddi gıda güvensizliği, tekrarlanan yer değiştirmeler, geçim kaynaklarının kaybı ve altyapı hasarıyla karşı karşıya. Bu durum, ihtiyaçları daha da artırıyor ve krizi derinleştiriyor." ifadelerini kullandı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları ve ateşkes

İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.

Lübnan hükümeti de bu sürede ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında 2 bin 700'den fazla kişinin öldüğünü bildirmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.

Ateşkese rağmen İsrail ordusu Lübnan'ın güneyindeki saldırılarını ve ev yıkımlarını sürdürürken Hizbullah ise ateşkesi ihlal ettiği gerekçesiyle İsrail birliklerine saldırılar düzenliyor.

Kaynak: AA

