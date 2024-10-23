Lübnan\'da Çatışmalar: 2.530 Ölü

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BEYRUT, 23 Ekim (Xinhua) -- Lübnan Bakanlar Kurulu Afet Risk Yönetimi Birimi tarafından Salı günü yayınlanan rapora göre, İsrail-Hizbullah çatışmasının başlangıcından bu yana İsrail'in Lübnan'a düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 2.530'a, yaralananların sayısı ise 11.803'e ulaştı.