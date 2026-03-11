Lübnan'da Devlet Otoritesi Vurgusu - Son Dakika
Lübnan'da Devlet Otoritesi Vurgusu

11.03.2026 23:27
Genelkurmay Başkanı Heykel, Lübnan'ın otoritesini tüm topraklarda tesis etme kararlılığını belirtti.

Lübnan Genelkurmay Başkanı Rudolf Heykel, siyasetin kararı doğrultusunda devletin otoritesini ülkenin tüm topraklarında tesis etme kararlılığında olduklarını belirtti.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamaya göre Heykel, Lübnan'ın güneyindeki Mercayun ilçesinde bulunan 7. Piyade Tugay Komutanlığını denetledi.

Heykel'in komutanlıktaki subay ve askerlerle bir araya gelerek Litani Nehri'nin güneyindeki durumu değerlendirdiği ifade edildi.

Lübnan'ın çeşitli bölgelerini hedef alan ve ölü ile yaralanmalara yol açan İsrail saldırıları karşısında askerlerin direnç ve fedakarlığını takdir eden Heykel, ordunun Lübnan'ın kurtuluşunun ve birliğinin teminatı olduğunu vurguladı.

"İftira kampanyaları, askeri kurumu görevini yerine getirmekten alıkoyamayacaktır." diyen Heykel, "Siyasi otoritenin kararı uyarınca, devletin otoritesini tüm ülke topraklarında tesis etmeye kararlıyız. Lübnan'ın ve evlatlarının birliğini korumak için yüksek ulusal çıkarlara bağlıyız." şeklinde konuştu."

Ziyaretinin ardından Mercayun ilçesine bağlı Kalia beldesine geçen Heykel, İsrail ordusunun 9 Mart'ta düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden Maruni rahip Pierre er-Rahi için taziye ziyaretinde bulundu.

Hizbullah, 2 Mart gecesi Lübnan topraklarından İsrail'e yönelik düzenlenen füze saldırısını üstlenmişti.

Lübnan'da Başbakan Nevvaf Selam, Hizbullah'ın askeri ve güvenlik faaliyetlerinin yasaklandığını, partinin rolünün siyasi alanla sınırlandırıldığını duyurmuştu.

Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım ise 4 Mart'ta "Teslim olmayacağız. İmkanlarımız sınırlı olsa bile, sahip olduğumuz olanaklar ve inancımızla, ne kadar büyük fedakarlık gerekirse gereksin savunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA

Orta Doğu, Güvenlik, İsrail, Lübnan, Güncel, Son Dakika

