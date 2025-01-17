Lübnan'da Güven Yeniden Tesisi

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Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ülkesinde 2 yıldan uzun süren siyasi krizin sona ermesinin ardından Lübnan halkının devletine yeniden güvendiğini, dünya ülkelerinin de Lübnan'a olan güveninin yeniden sağlanması gerektiğini söyledi.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn ve Fransız mevkidaşı Emmanuel Macron başkent Beyrut'taki Baabda Sarayı'nda ikili ve heyetler arası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Macron'a tebrik ziyaretinden dolayı teşekkür eden Avn, tüm tebriklerin zor zamanlardan geçen Lübnan halkı için olduğunu söyledi.

Avn, "Lübnan halkının, devletine ve ülkesine olan güveni yeniden tesis edildi. Dünyanın Lübnan'a olan tam güveni de yeniden sağlanmalı. Çünkü gerçek ve asıl Lübnan geri döndü." dedi.

Lübnan Cumhurbaşkanı, ülkesindeki duruma dikkati çekerek, Lübnan'ın halihazırda siyasette, ekonomide, güvenlikte ve diğer alanlarda çok sayıda şeye ihtiyaç duyduğuna vurgu yaptı.

Fransa, Lübnan'ın yanında olmaya devam edecek

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 4 yıl sonra Lübnan'a geldiğini belirterek, ülkesinin Lübnan'ı her zaman desteklediğini söyledi.

Avn'ın seçilmesi ve hükümeti kurmakla görevli Başbakan'ın atanmasıyla Lübnan'da siyasi boşluğun sona erdiğini ifade eden Macron, "Sayın Cumhurbaşkanı siz umutsunuz ve Başbakan da bu umudu sizinle birlikte somutlaştıracak. Lübnan'ı bu zor yıllarda destekleyen Fransa, başarıya ulaşmanız için sizin ve Lübnan halkının yanında olmaya kararlıdır." dedi.

Macron, Lübnan'da yeni bir dönemin başladığına dikkati çekerek, hem Fransa'nın hem de uluslararası toplumun Lübnan'ı destekleyeceğine vurgu yaptı.

Lübnan'ın egemenliğini destekleyeceğiz

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, "Lübnan'ın egemenliği ve topraklarının tamamında egemenliğini uygulayan devlet hedeflerinizi destekleyeceğiz." diye konuştu.

Lübnan'ın egemenliğinin temel hedef olduğunu belirten Macron, bunun Lübnan'ı müdahale ve saldırılardan koruyacağını, İsrail ile yapılan ateşkesin devamı olduğunu söyledi.

Macron, Lübnan ile İsrail arasında yapılan ateşkesin önemine değinerek, İsrail saldırılarında Lübnan'da 4 binden fazla kişinin öldüğünü, 1 milyon 300 binden fazla kişinin de yerinden edildiğini belirtti.

İsrail ordusu tamamen çekilmeli

"Ateşkes iyi bir diplomatik başarıydı." diyen Macron, Ateşkesi Denetleme Komitesi'nin ateşkes anlaşmasının uygulanmasında önemli rol oynadığını ifade etti.

Macron, Ateşkesi Denetleme Komitesi'ndeki ABD'li ve Fransız komutanlarla görüştüğünü, İsrail'in Lübnan'ın güneyinden çekildiğini söyledi.

Fransa Cumhurbaşkanı, Lübnan'ın güneyine işaret ederek, "İsrail ordusu tamamen çekilmeli ve (Lübnan'ın güneyinde) tek silahlı güç Lübnan ordusu olmalı." ifadelerini kullandı.

Macron, Lübnan ordusuna ve ülkenin güneyindeki konuşlanmasına yönelik desteğin devam edeceğini belirterek, "Ordu, Lübnan'ın egemenliğinin esasıdır ve ateşkesin garanti altına alınması için etkili bir aktördür." şeklinde konuştu.

Fransa'nın Lübnan askerlerini eğiteceğini söyleyen Macron, Avrupa Birliği'nin de Lübnan ordusuna 2025'te 130 milyon avro yardımda bulunacağını aktardı.

Macron, ülkesinin Lübnan'da sınırların belirlenmesi için de çalışacağını belirterek, Suriye'deki değişimin ardından sınırlardaki güvenliğin önemine işaret etti.

Geçen yıl Ekim ayında Paris'teki toplantıda söz verilen 800 milyon dolarlık yardımın çoğunun ödendiğini aktaran Macron, Lübnan'da yıkılan yerlerin yeniden inşası için daha güçlü bir uluslararası desteğe ihtiyaç duyulduğunu söyledi.