Lübnan'da Hizbullah Destekçileri Sokağa Çıktı - Son Dakika
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Lübnan'da Hizbullah Destekçileri Sokağa Çıktı

Hizbullah destekçileri, İran uçağına iniş izni verilmemesine tepki olarak UNIFIL'e saldırdı.

15.02.2025 00:02
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- Lübnan'da Hizbullah destekçileri, BM görevlilerine saldırdı

BEYRUT - Lübnan'ın İran uçağının Beyrut'a inişine izin vermemesine tepki gösteren Hizbullah destekçileri, Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne ait araçları ateşe verirken, UNIFIL görevlilerine saldırdı.

Lübnan hükümetinin İran uçağının Beyrut'a inişine izin vermemesi üzerine Hizbullah destekçileri sokakları savaş alanına çevirdi. Hizbullah destekçileri, gösterilerinde Lübnan ordusuyla çatışırken, Refik Hariri Uluslararası Havalimanı yakınlarında Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Barış Gücü'ne ait araçları ateşe verdi. Lübnanlı güvenlik kaynakları, Hizbullah destekçilerinin saldrısı sonucu en az 1 UNIFIL görevlisinin yaralandığını belirtti.

Lübnan ordusu, "ülkenin içinde bulunduğu kritik aşamada vahim sonuçlar doğuracak ve iç karışıklığa yol açacak eylemlere devam edilmemesi" konusunda halkı uyardı. Açıklamada, ordunun iç huzuru bozacak her türlü ihlali önlemek ve güvenliği bozanları yakalmak için tüm kararlılığıyla çalışacağı belirtildi. UNIFIL, olayla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Uçağın iniş için gerekli izni alamadığı belirtilmişti

Lübnan hükümeti, başkent Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'na İran'dan gelmesi beklenen Mahan Havayolları'na ait uçağın inişine izin vermemiş, bunun üzerine İran uçağı, Tahran'daki Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı'ndan kalkış yapamamıştı. Yerel basında yer alan haberlere göre ise, İran'ın Mahan Hava Yolları şirketine ait Tahran'dan yerel saatle 14.30'da kalkış yaparak Beyrut'a gelmesi planlanan bir uçağın iniş için gerekli izni alamadığı ve bu nedenle uçuşun iptal edildiği, onlarca Lübnanlı yolcunun Tahran'da mahsur kaldığı belirtilmişti. Hizbullah destekçileri de Lübnan yönetiminin İran uçağına izin vermemesine sokaklara çıkarak tepki gösterdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Lübnan'da Hizbullah Destekçileri Sokağa Çıktı - Son Dakika

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