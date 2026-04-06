Lübnan'da İsrail Saldırıları Can Almaya Devam Ediyor

06.04.2026 17:01
Son 24 saatte Lübnan'da İsrail saldırılarında ölü sayısı 1497'ye, yaralı sayısı 4639'a yükseldi.

Lübnan'da 2 Mart'tan bu yana İsrail saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısının son 24 saatte 36 artarak 1497'ye, yaralı sayısının ise 4 bin 639'a çıktığı duyuruldu.

İsrail ordusu Lübnan'a saldırılarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Lübnan Sağlık Bakanlığı İsrail'in 2 Mart'tan beri ülkeye düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 1497'ye, yaralı sayısının ise 4 bin 639'a yükseldiğini açıkladı.

Hayatını kaybedenlerin 130'unun çocuk, 101'inin kadın olduğu belirtildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada, 2 Mart'tan beri İsrail saldırılarında ölenlerin sayısının 1461'e çıktığını bildirmişti.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Daha sonra Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan hükümeti ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyon 162 bini geçtiğini açıklamıştı.

Kaynak: AA

İran'dan ateşkes teklifine resmi yanıt İşte Tahran'ın ABD'den talepleri
Yaptığı savunma sonrası kocasını öldüren kadına verilen ceza bozuldu
İBB duruşmalarında yemek-su yok iddiasına yalanlama
ABD'nin 5 bin kişilik hücum gemisi hedef alındı Geri çekildiler
Tarihi akaryakıt zammıyla ilgili yeni karar
Üniversitede akıl almaz olay: İntikam için 521 milyon liralık vurgun yaptı
