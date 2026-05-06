Lübnan'da İsrail Saldırısı: 7 Ölü, 24 Yaralı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Lübnan'da İsrail Saldırısı: 7 Ölü, 24 Yaralı

06.05.2026 03:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırıda 7 kişi hayatını kaybetti, 24 kişi yaralandı. Çocuklar da var.

(ANKARA) – Lübnan'ın güneyinde İsrail tarafından düzenlenen saldırılarda, aralarında çocukların da olduğu en az yedi kişinin hayatını kaybettiği, 24 kişinin yaralandığı bildirildi.

Lübnan'ın ulusal haber ajansının aktardığına göre, İsrail'in dün gerçekleştirdiği saldırılarda en az yedi kişinin hayatını kaybettiği ve yaşamını yitirenler arasında çocukların da bulunduğu belirtildi. Lübnan Sağlık Bakanlığı ise yaralı sayısının 24 olduğunu ve bunlardan üçünün çocuk olduğunu açıkladı.

İsrail Ordusu ise Lübnan'ın güneyinde Litani Nehri'nin kuzeyinde yer alan bazı köyler için zorunlu tahliye tehdidinde bulundu. Ordu, söz konusu bölgelerde Hizbullah tarafından ateşkes ihlali yapıldığını öne sürerek, "güçlü şekilde karşılık verileceğini" duyurdu. Tahliye uyarısı yapılan köyler arasında Mefdon, Şukin, Yahmar, Arnoun, Zavter el-Şarkiye, Zita el-Garbiye ve Kafr Tibni yer aldı.

Öte yandan Hizbullah, Lübnan'ın güneyinde İsrail askerlerine saldırı düzenlediğini iddia etti. İsrail ile Lübnan arasında yakın zamanda yeniden yürürlüğe giren ateşkese rağmen Hizbullah, Güney Lübnan'ın Taybeh kasabasında bir grup İsrail askerini hedef aldığını ve kayıplara yol açtığını açıkladı. Hizbullah, saldırıda insansız hava aracı (İHA) kullandığını bildirdi.

Kaynak: ANKA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da İsrail Saldırısı: 7 Ölü, 24 Yaralı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu Kayıp zihinsel engelli şahıs gölette ölü bulundu
Çin’de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti Çin'de havai fişek fabrikasındaki patlamada 21 kişi hayatını kaybetti
Beyaz Saray’da hareketli saatler Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu Beyaz Saray'da hareketli saatler! Silahlı şüpheli polis tarafından vuruldu
ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti ABD, İranlı sivil tekneleri hedef aldı! Saldırılarda 5 kişi hayatını kaybetti
Savaştan bu yana bir ilk Japonya, Rus petrolünü teslim aldı Savaştan bu yana bir ilk! Japonya, Rus petrolünü teslim aldı
İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz İsrailli general itiraf etti: Taş atanları bile öldürüyoruz

23:09
Yüksekova’da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
Yüksekova'da Mayıs ayında 6 metrelik kar mesaisi: İş makineleri kar tünellerinde kayboldu
22:45
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
AK Parti İl Başkanı sahneye çağrılırken anons krizi! Bakan Yardımcısı, anında müdahale etti
22:31
Beşiktaş’ı 908’de yıktılar Türkiye Kupası’nda ilk finalist Konyaspor
Beşiktaş'ı 90+8'de yıktılar! Türkiye Kupası'nda ilk finalist Konyaspor
22:14
İran ordusu: Son günlerde BAE’ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
İran ordusu: Son günlerde BAE'ye yönelik herhangi bir saldırı gerçekleştirmedik
21:03
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
Hakan Safi, Fenerbahçe başkanlığına aday oldu
20:58
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Hazine Bakanı Şimşek: Eşel mobil sistemini devreye almasaydık, enflasyondaki artış daha dramatik olacaktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.05.2026 05:28:39. #7.13#
SON DAKİKA: Lübnan'da İsrail Saldırısı: 7 Ölü, 24 Yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.