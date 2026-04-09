Lübnan'da Kasımiye Köprüsü Yeniden Açıldı

Üye Girişi
Son Dakika Logo

09.04.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Lübnan ordusu, İsrail saldırıları sonrası Kasımiye Bahri Köprüsü'nü yeniden kullanıma açtı.

Lübnan ordusu, ülkenin güneyindeki Litani Nehri üzerinde Kasımiye Bahri Köprüsü'nün yeniden kullanıma açıldığını açıkladı.

Lübnan ordusundan yapılan açıklamada, sivil savunma ve yerel derneklerle işbirliği içinde İsrail ordusunun köprüyü kullanıma açtığı aktarıldı.

İsrail'in dün köprüyü hedef alarak maddi hasara yol açtığı ve köprünün kapandığı belirtilen açıklamada, Lübnan ordusundan bir birliğin de köprünün yakınına konuşlandığı kaydedildi.

İsrail ordusu 18 Mart'tan bu yana Lübnan'ın doğusundan batısına uzanan ve güneyi ikiye bölen Litani Nehri üzerindeki 9 köprüden 8'ini hedef aldı.

Köprülerin bazıları tamamen yıkıldı, bazıları ise köprüye çıkan yolların tahrip edilmesi nedeniyle kullanılmaz hale geldi.

İsrail ordusunun, Litani Nehri üzerindeki köprüleri hedef alması kalıcı işgal endişelerini artırırken ülkenin güneyini de izole ediyor.

Lübnan Cumhurbaşkanı Joseph Avn, İsrail'in köprüleri hedef alan saldırılarını kınayarak, bunun işgali pekiştirme ve genişletme girişimi olduğunu ifade etmişti.

Kaynak: AA

Güvenlik, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 17:44:38. #.0.5#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.