Lübnan'da Mühimmat Patlaması: Askerler Öldü

Lübnan'da, İsrail'in saldırılarından kalan mühimmatları etkisiz hale getirme çalışmaları sırasında meydana gelen patlamada ölen ve yaralananlar oldu.

Lübnan resmi ajansı NNA'da yer alan habere göre, ülkenin güneyindeki Sur kentinde mühimmatları etkisiz hale getirmeye çalışan Lübnan ordusundan ekibin faaliyetleri sırasında patlama yaşandı.

Patlamada ilk belirlemelere göre, Lübnan ordusundan ölen ve yaralananların olduğu belirtilirken, sayıya ilişkin detay verilmedi.

Lübnan Cumhurbaşkanlığının X hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Joseph Avn, ölen askerler için derin üzüntüsünü dile getirdi, ailelerine ve orduya başsağlığı diledi.

Başbakan Nevvaf Selam da sosyal medya hesabından, patlamada hayatını kaybeden askerler için taziye paylaşımında bulundu.