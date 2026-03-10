Lübnan'da Sağlık Krizi Derinleşiyor - Son Dakika
Lübnan'da Sağlık Krizi Derinleşiyor

10.03.2026 17:24
DSÖ, İsrail saldırılarının Lübnan'daki sağlık sistemini tehdit ettiğini ve yerinden edilme sayısının arttığını bildirdi.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Lübnan Temsilcisi Abdinasir Abubakar, İsrail'in hedef aldığı Lübnan'da yerinden edilmeler ve sağlık üzerindeki baskının arttığını bildirdi.

Abubakar, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Lübnan'ın uzun yıllar süren ekonomik kriz, iş gücü kayıpları ve önceki çatışmalar nedeniyle zayıflamış bir sağlık sistemine sahip olduğunu hatırlatan Abubakar, sağlık sisteminin İsrail'in saldırıları nedeniyle ciddi zorluklar yaşadığını belirtti.

Abubakar, İsrail'in Lübnan'daki "tahliye emirleri"nin genişlemesinin büyük ölçekli yer değiştirmelere ve halihazırda kırılgan olan hizmetler ile topluluklar üzerindeki baskıyı artırdığını kaydederek, "Barınaklarda ve evlerde aşırı kalabalık, salgınlar, rutin sağlık hizmetlerinde aksamalar ve kronik hastalıklar halk sağlığı risklerini artırıyor." dedi.

Hastaneler ve sağlıkçıların temel hizmetleri sürdürmeye çalıştığını belirten Abubakar, artan sayıda yaralı hastayı yönetmek için olağanüstü bir çabanın olduğunu söyledi.

Abubakar, "Lübnan'da 9 Mart 2026 itibarıyla 486 kişi öldü ve 1313 kişi yaralandı. Yerinden edilme hızla artmaya devam ediyor. Ülke genelinde 567 açık toplu barınakta şu anda 119 bin 700'den fazla yerinden edilmiş kişi barındırılıyor ve bunlardan sadece 12'si engelliler için erişilebilir durumda. Ülke genelinde toplam yerinden edilme sayısı 667 bin 831 kişiye ulaşarak topluluklar, kamu hizmetleri ve sağlık sistemi üzerinde önemli bir baskı oluşturuyor." diye konuştu.

Sağlık hizmetlerine yönelik saldırıların 14 kişinin ölümüne ve 24 sağlık görevlisinin de yaralanmasına neden olduğunu belirten Abubakar, saldırılardan toplamda 56 sağlık tesisinin etkilendiğini söyledi.

" Orta Doğu'da çevre sağlığı riskleri konusunda da endişeliyiz"

DSÖ Sözcüsü Christian Lindmeier ise Orta Doğu'da yaşanan gerginliğin çevre sağlığı risklerine işaret ederek, "Doğrudan yaşanan kayıpların ötesinde, çevre sağlığı riskleri konusunda da endişeliyiz. İran'daki petrol depolama tesisleri ve rafinerilerine yapılan saldırılar yangınlara yol açarak ciddi hava kalitesi sorunlarına neden oldu. Bahreyn ve Suudi Arabistan'daki petrol altyapısına yönelik bildirilen ek saldırılar, daha geniş bölgesel kirliliğe maruz kalma konusunda endişeleri artırıyor." dedi.

Petrol tesislerindeki yangınların, solunum sağlığını etkileyebilecek, havayı ve suyu kirletebilecek zehirli kirleticileri açığa çıkardığını kaydeden Lindmeier, İranlı yetkililerin, petrol depolarına yapılan saldırılar nedeniyle dışarı çıkılmaması konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlattı.

İsrail'in Lübnan'a saldırıları

İsrail ordusundan 2 Mart'ta yapılan açıklamada, Lübnan'dan füze atıldığının tespit edilmesinin ardından ülkenin kuzeyinde sirenlerin devreye girdiği belirtilmişti.

Lübnan geneline hava saldırıları başlattığını duyuran ve başkent Beyrut'u hedef alan İsrail ordusu, havadan ve denizden yoğun saldırılar düzenlediği Lübnan'da kara işgalini genişletme kararı almıştı.

Lübnan Sağlık Bakanlığı son yaptığı açıklamada İsrail'in 2 Mart'tan bu yana Lübnan'a düzenlediği saldırılarda ölü sayısının 486'ya, yaralı sayısının ise 1313'e yükseldiğini bildirmişti.

Kaynak: AA

Dünya Sağlık Örgütü, Orta Doğu, Politika, Lübnan, İsrail, Güncel, Son Dakika

