Lübnan'da Savaşın Hasarı 365 Milyon Doları Aştı - Son Dakika
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Lübnan'da Savaşın Hasarı 365 Milyon Doları Aştı

Lübnan\'da Savaşın Hasarı 365 Milyon Doları Aştı
09.06.2026 12:11
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Beyrut ve Cebel-i Lübnan'da savaş nedeniyle hasar 365 milyon doları aştı, 400'den fazla bina etkilendi.

BEYRUT, 9 Haziran (Xinhua) -- Lübnan'ın başkenti Beyrut ve Cebel-i Lübnan vilayetinde savaşın yol açtığı hasar bilançosunun, şubat ayı ile 14 Nisan tarihleri arasında 365 milyon ABD dolarını aştığı tahmin ediliyor.

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) pazartesi günü yayımladığı rapora göre, söz konusu dönemde Beyrut ve Cebel-i Lübnan genelinde 400'den fazla bina ve onlarca konut, savaş nedeniyle çeşitli derecelerde hasar gördü.

Raporda, en fazla hasarın yaşandığı Cebel-i Lübnan vilayetindeki tahmini zararın 349,7 milyon dolar, Beyrut'taki zararın ise yaklaşık 15,4 milyon dolar olduğu belirtildi.

Lübnan Maliye Bakanı Yasin Cabir, 21 Nisan'da yerel medya kuruluşlarına yaptığı açıklamada ise, İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a yönelik askeri operasyonlarını sürdürmesi nedeniyle o tarihe kadar savaş kaynaklı en az 3 milyar dolar zarara uğradıklarını belirtmişti.

Kaynak: Xinhua

Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Lübnan, Beyrut, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Lübnan'da Savaşın Hasarı 365 Milyon Doları Aştı - Son Dakika

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