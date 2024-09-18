Lübnan\'da Telsiz Saldırısı: 3 Ölü

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- Lübnan'da ikinci saldırı: Telsizler patlatıldı, 3 kişi öldü

BEYRUT - Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı telsizlerin patlatılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiği, onlarca kişinin yaralandığı belirtildi.

Lübnan'da Hizbullah üyelerinin kullandığı çağrı cihazlarının patlatılmasının ardından bu kez telsizler infilak ettirildi. Ülkenin güneyinde, başkent Beyrut'un güney banliyölerinde ve Bekaa bölgesinde patlama sesleri duyuldu. Patlamalardan biri, dün çağrı cihazlarının patlatılması sonucu hayatını kaybedenler için düzenlenen cenaze töreninin yakınında gerçekleştirildi. Lübnan'ın resmi haber ajansı, Bekaa bölgesindeki patlamalarda en az 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Telsizlerin patlatılmasıyla onlarca kişinin de yaralandığı öğrenildi. Lübnan güvenlik kaynakları telsizlerin, dün patlatılan çağrı cihazlarıyla aynı anda yaklaşık 5 ay önce Hizbullah tarafından satın alındığını aktardı. Dünkü saldırıdan İsrail sorumlu tutulmuştu.