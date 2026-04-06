Lübnan'da Türk Hastanesi'ne Vurgu

Lübnan'ın Sayda kentindeki, Sayda Türk Travma ve Rehabilitasyon Hastanesini ziyaret eden Bakan Nasreddin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede tıbbi ve lojistik ihtiyaçların hızla arttığına dikkati çekerek, hastaneleri desteklemeyi sürdürdüklerini söyledi.

"Sayda'daki Türk Hastanesi, yaralanmaların ve acil durumların tedavisi için özel olarak kurulan son derece hayati bir tesistir." diyen Nasreddin, Sağlık Bakanlığının bu hastane ve diğer hastaneleri desteklemek için tüm kaynaklarını seferber ettiğini kaydetti.

Nasreddin, hastanelere yapılan ziyaretlerle başta cerrahi malzemeler olmak üzere eksikler ve ihtiyaçların belirlendiğini söyleyerek, Sayda'daki sağlık durumunun kabul edilebilir bir düzeyde olduğunu, yalnızca devlet ve özel hastanelerin değil yerinden edilenlerin kaldığı barınma merkezlerine hizmet veren birinci basamak sağlık tesislerinin de hayati rol oynadığını belirtti.

Bazı kronik hastalıklarda kullanılan ilaçlarda eksiklik bulunduğunu belirten Nasreddin, alternatiflerin geliştirilmesi ve bu ilaçların sürekli bir şekilde sağlanması gerekliliğine değindi.

Nasreddin, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) üzerinden bazı yardımların sağlandığını belirterek, sağlık alanındaki ihtiyaçlar karşısında bu yardımların sınırlı ve yetersiz kaldığını aktardı.

İlgili uluslararası kuruluşlara ihtiyaç listelerinin güncellenerek gönderildiğini söyleyen Nasreddin, ilaçlar konusunda ise Orta Doğu'da tedarik zincirini de tehdit eden duruma rağmen stokların iyi durumda olduğunu ifade etti.

Nasreddin, İsrail'in saldırılarını yoğunlaştırdığı Lübnan'ın güneyindeki Meys el-Cebel beldesi ve Bint Cubeyl ilçesi ile Beyrut'un Dahiye bölgesi gibi yerlerde sağlık tesislerinin hasar görmesi veya saldırı tehditleri yüzünden hizmet dışı kaldığını, bu durumun sağlık hizmetlerini aksattığını vurguladı.

Lübnan Sağlık Bakanı, sağlık merkezlerinin yerinden edilen Lübnanlıların kaldığı barınma merkezleri ile bağlantısının kurularak desteklendiğini ve böylece sağlık hizmetlerinin çerçevesinin genişletilmesi için çalıştıklarını kaydetti.

Nasreddin, hizmet dışı kalan bazı hastane ve sağlık tesislerinin yeniden açılması için yoğun çaba gösterdiklerini de sözlerine ekledi.

İsrail saldırılarının neden olduğu krizin zorlukları da beraberinde getirdiğini belirten Nasreddin, "İhtiyaçlar ve talep artarken, mali kaynaklar azalıyor." dedi.